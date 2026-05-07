Stars Mel B spricht offen über Beschwerden in den Wechseljahren

Mel B - November 2025 - Famous - The Beauty Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 14:00 Uhr

Mel B befürchtete, dass etwas ernsthaft „nicht stimmte“ mit ihr, als sie mit „beängstigenden“ Symptomen der Wechseljahre zu kämpfen hatte.

Mel B sprach offen über die Belastungen der Wechseljahre und berichtete von starken Hitzewallungen sowie Angstzuständen, die ihren Alltag damals deutlich beeinträchtigten. Sie beschrieb die hormonellen Veränderungen als herausfordernd und sowohl körperlich als auch seelisch sehr belastend. Zudem verriet sie, dass sie darüber nachgedacht hatte, wieder eine Therapie aufzunehmen und ein ernstes Gespräch mit ihrem Arzt zu führen, um ihre Symptome besser in den Griff zu bekommen.

Sie erzählte der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich hatte schreckliche Hitzewallungen, und ich erinnere mich, dass ich vor meinem 50. Geburtstag in einer Besprechung saß und fragte: ‚Ist noch jemandem heiß?‘ Ich wusste nicht, was los war. Ich dachte mir … Ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht. […] Ich fragte mich, warum ich mich ängstlicher fühlte und warum ich an mir selbst zweifelte … Ich fragte mich, ob ich noch mehr Therapie machen müsste …“

Die Musikerin ist jetzt Markenbotschafterin für Revive Collagen – ein Produkt, das helfen soll, Wechseljahrsbeschwerden zu lindern – und sie ist froh, dass diese Themen mittlerweile offener diskutiert werden. Sie fügte hinzu: „Weltweit durchlaufen jedes Jahr eine Milliarde Frauen die Wechseljahre. Das kann mit 35 passieren, es kann mit 50 passieren und es kann sich über 10 Jahre hinziehen – was Sie gerade durchmachen, kann also ziemlich beängstigend sein. Es gibt so viele Fehlinformationen, aber es ist so gut, dass wir darüber sprechen.“