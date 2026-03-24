Musik Mel B spricht über ‚abgesagte‘ Spice-Girls-Reunion

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin enthüllt, was an den Berichten über abgesagte Reunion-Pläne der Spice Girls dran ist.

Mel B hat bestätigt, dass eine Tour der Spice Girls „nicht stattfinden wird“.

Die britische Popsängerin – mit bürgerlichem Namen Melanie Brown – sprach offen über Gerüchte, wonach die Spice Girls Pläne für eine Konzertreihe im Jahr 2026 zum 30. Jubiläum ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘ verworfen haben. Sie gab zu, dass sie selbst gerne auf Tour gehen würde, doch bislang habe sich nichts Konkretes ergeben.

„Ich bin immer diejenige, die sagt: ‚Ja, wir gehen auf Tour.‘ Ich würde liebend gerne auf Tour gehen. Ich würde liebend gerne wieder Musik machen, aber es passiert einfach nicht“, enthüllte die 50-Jährige gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘. Mel B sei „immer“ bereit, mit den Spice Girls auf Tour zu gehen. „Ich würde heute nicht hier sitzen, wenn es meine vier anderen Mädels nicht gäbe, wenn ich nicht Teil dieser verrückten ‚Girl Power‘-Achterbahnfahrt gewesen wäre“, betonte sie.

Das kommt nur eine Woche, nachdem die Zeitung ‚The Sun‘ berichtet hatte, dass Mel B Gespräche mit ihren Bandkolleginnen Mel C, Emma Bunton, Geri Horner und Victoria Beckham über eine Reunion-Tour geführt habe. Doch die Pläne seien nicht rechtzeitig zustande gekommen. Laut Bericht „konnte sich die Band nicht einigen, und die Pläne für eine Comeback-Tour 2026 wurden verworfen“.

Mel C hatte zuvor betont, dass die Spice Girls ihr 30-jähriges Jubiläum 2026 „feiern müssen“. In der Sendung ‚The Rebecca Judd Show‘ auf ‚Apple Music 1‘ sagte sie im Januar: „Wir sind alle unglaublich stolz auf unser Vermächtnis, natürlich sind wir das. Es ist einfach großartig. Und es sind 30 Jahre – wir müssen das dieses Jahr irgendwie feiern. Ich bleibe immer optimistisch.“

Die ‚Wannabe‘-Hitmacherinnen traten zuletzt 2012 als komplette Fünfergruppe bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London auf. 2019 gingen sie ohne Victoria Beckham auf Tour, da sich die Modedesignerin auf ihre Familie und ihr Business konzentrieren wollte. Mel C verriet außerdem, dass sie und Mel B die treibenden Kräfte hinter möglichen Jubiläumsplänen seien.

„Ich glaube, ich und Mel B sind so ein bisschen die Cheerleader, und Emma ist total bei uns – aber wir lieben das alles so sehr. Es ist uns unglaublich wichtig“, stellte sie klar. Die Gruppe habe jedoch auch Angst, etwas „falsch“ zu machen. „Deshalb arbeiten wir weiter daran, wir sprechen ständig miteinander, die Kommunikation ist offen – und wir warten einfach, bis wir alle gemeinsam entscheiden, was der beste Weg ist“, erklärte Mel C.