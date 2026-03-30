Stars Mel Bs deutliche Warnung an Ehemann Rory McPhee

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 18:00 Uhr

Mel Bs hatte eine deutliche Warnung an ihren Ehemann Rory McPhee.

Mel B sagte Rory McPhee, dass sie nie wieder heiraten werde, und riet ihm, sich „woanders umzusehen“, falls er sich niederlassen wolle.

Die 50-jährige Spice-Girls-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melanie Brown heißt, kam 2018 mit Rory zusammen. Nun verriet sie, dass die Beziehung anfangs nur ein bisschen „Spaß“ gewesen sei, da sie nach zwei gescheiterten Ehen keine ernsthafte Partnerschaft mehr wollte. Mel sagte der ‚Times‘: „Als Rory und ich zusammenkamen, sagte ich: ‚Ich bin nicht deine Freundin. Ich werde nie wieder heiraten und keine Kinder mehr bekommen. Also wenn ich du wäre, würde ich mich woanders umsehen. Aber wir können Spaß haben.'“

Die dreifache Mutter, die zuvor mit Jimmy Gulzar (1998–2000) und Stephen Belafonte (2007–2017) verheiratet war, verliebte sich schließlich doch in Rory. Die beiden heirateten im vergangenen Sommer in der St Paul’s Cathedral. Mel erklärte, dass ihre Beziehung auch deshalb so gut funktioniere, weil sie sich seit Jahrzehnten kennen und aus demselben Dorf im Norden Englands stammen. Allerdings seien ihre Verwandten überrascht gewesen, dass sie sich in den „Familienfreund“ verliebt habe: „Ich kenne Rory mein ganzes Leben, lange bevor ich bei den Spice Girls war. Er ist ein Familienfreund. Alle meine Tanten und Onkel waren so: ‚Der ruhige, sichere Rory?‘ Er ist eher zurückhaltend. Aber er ist ein sehr lieber Kerl, wir kommen aus demselben Dorf, haben denselben Humor und denselben Akzent.“

Mel zog sogar einen – leicht verfälschten – Vergleich zu Heidi Klum: „Heidi sagte mir: ‚Ich heirate wieder‘, und ich dachte: ‚Oh mein Gott, was?‘ Aber sie hat einen Mann aus ihrem Dorf kennengelernt, sie sprechen denselben Dialekt. Ich verstehe das. Es funktioniert.“ Rory erzählte zuvor, dass er bei seinem Heiratsantrag sehr nervös gewesen sei: „Meine Lippen haben gezittert. Ich hatte mir so viele Dinge aufgeschrieben, die ich sagen wollte, aber am Ende habe ich nur vor mich hin gestammelt.“ Mel ergänzte: „Ach nein, es war wunderschön, was du gesagt hast. Er hat mir gesagt, dass er mich liebt, dass ich seine beste Freundin bin und dass er für den Rest unseres Lebens mit mir zusammen sein möchte.“