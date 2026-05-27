Stars Mel C spricht offen über Gerüchte um ihre Sexualität

Melanie Chisholm attends Netflix's Victoria Beckham - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 14:00 Uhr

Mel C hatte „kein Problem“ damit, dass die Leute während ihrer Zeit bei den Spice Girls „annahmen“, sie sei lesbisch.

Doch die 52-jährige Sängerin – die in den Anfangsjahren der Gruppe den Spitznamen „Sporty Spice“ erhielt – war nicht begeistert davon, dass die Leute sie aufgrund ihrer Kleidung für homosexuell hielten.

Bei einem Auftritt in der ‚The Mitch Churi Chat Show‘ fragte Moderator Mitch Churi – der selbst Teil der LGBTQ+-Community ist – Mel: „Wurde dir vorgeworfen, lesbisch zu sein? War das der Vorwurf? Weil du ‚Sporty Spice‘ warst?“ Doch sie antwortete: „Nun, ich würde es nie als ‚Vorwurf‘ bezeichnen, sondern als Vermutung.“

Churi entschuldigte sich daraufhin für die Art und Weise, wie er die Frage formuliert hatte. Mel C erklärte weiter, dass einige angenommen hätten, sie sei lesbisch, weil sie zu Beginn der Band – zu der auch Ginger Spice-Star Geri Halliwell (53), Victoria Beckham (52), bekannt als Posh Spice, sowie Mel B (51) und Emma Bunton (50), bekannt als Scary Spice und Baby Spice, gehörten – Sportkleidung trug. Sie sagte: „Da gibt es all die verschiedenen [Spice Girls] und die eine, die Sportkleidung trägt … man nahm an oder deutete an, dass ich lesbisch sei. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich meine, das geht die verdammt noch mal nichts an. Aber ich dachte nur … das auf das Aussehen oder die Art, wie sich jemand kleidet, zu stützen, ja, das war schon ein bisschen beschissen von denen.“

Obwohl sie fälschlicherweise so abgestempelt wurde, schätzte Mel C stets die große Anhängerschaft der Gruppe in der LGBTQ+-Community. Sie sagte: „Wir hatten tatsächlich eine unglaubliche Anhängerschaft in der LGBTQ+-Community. Die Sängerin erklärte zuvor, dass sie nie wollte, dass die Leute denken, sie sei „beleidigt“ von Spekulationen über ihre Sexualität.