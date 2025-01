US-Mode-Establishment soll boykottieren Melania Trump: Europäische Designer-Mode für den Neustart

Melania und Donald Trump betrachten das Feuerwerk, das zu Ehren seiner Amtseinführung am Samstag in Washington veranstaltet wurde. (ili/spot)

SpotOn News | 19.01.2025, 14:45 Uhr

Melania Trump ist zum Start der Feierlichkeiten zur zweiten Amtseinführung ihres Mannes in Washington eingetroffen. Die künftige First Lady setzte dabei auf einen eleganten Look aus europäischer Luxusmarken. Das US-Mode-Establishment soll sie hingegen boykottieren.

Der Winter hat Washington fest im Griff, als die Trump-Familie am Samstagabend (18. Januar) in der US-Hauptstadt eintrifft. Die eisigen Temperaturen scheinen der modischen Inszenierung der künftigen First Lady Melania Trump (54) jedoch keinen Abbruch zu tun. Wie das Branchenmagazin "Women's Wear Daily" berichtet, präsentierte sie sich bei ihrer Ankunft am Dulles International Airport und beim anschließenden Betrachten des Feuerwerks in einem äußerst eleganten Ensemble aus europäischen Luxusmarken.

Europäische Designermarken

Demnach trug die 54-Jährige einen grauen Oversized-Mantel mit schwarzen Knöpfen des französischen Labels Dior sowie darunter einen weißen Hosenanzug von Dolce & Gabbana mit barockem Jacquard-Muster aus Italien. Eine Kombination, die bereits einen Vorgeschmack auf ihre modische Linie als First Lady geben könnte. Wie ihr Stylist Hervé Pierre gegenüber "WWD" verriet, seien europäische Luxushäuser diesmal deutlich offener, was das Einkleiden der Präsidentengattin angehe.

Gemeinsam mit Ehemann Donald Trump (78) und Sohn Barron Trump (18) reiste das ehemalige Model von Palm Beach, Florida, nach Washington. Der designierte US-Präsident und sein jüngster Sohn entschieden sich für einen klassisch-konservativen Business-Look mit dunklem Anzug. Trump selbst setzte mit einer violetten Krawatte einen dezenten farblichen Akzent.

Video News

Zwei Outfits für die Amtseinführung

Der Countdown zur eigentlichen Amtseinführung am 20. Januar läuft. Unter Fashionistas wird nun mit Spannung erwartet, was Melania Trump bei diesem denkwürdigen Anlass tragen wird. Laut "Mail Online" braucht sie zwei passende Outfits.

Beim ersten Mal erklärten US-Designer wie Marc Jacobs, Jason Wu, Zac Posen und Tom Ford öffentlich, sie würden die First Lady niemals einkleiden. Nach Trumps zweitem Wahlsieg wurden 16 Designer von WWD angesprochen und gefragt, ob sie die neue First Lady einkleiden würden. Keiner wollte sich festlegen.

Wie das britische Boulevardblatt weiter berichtet, schweigt selbst US-Designer Ralph Lauren (85) zu einer möglichen Zusammenarbeit. 2017 hatte er Melania Trump das hellblaue Ensemble für die erste Amtseinführung ihres Mannes entworfen.

Eigenständiger Stil statt Designer-Kooperationen

Melania Trump präsentierte sich zuletzt in einem eigenen, klassischen Stil. Für Jimmy Carters (1924-2024) Beerdigung vor wenigen Tagen wählte sie etwa ein Ensemble aus einer Valentino-Kollektion von 2019.

Für die kommende Amtseinführung könnte sie erneut auf die Unterstützung von Hervé Pierre setzen. Der französischstämmige Designer hatte bereits 2017 ihr Abendkleid für den Inaugurationsball entworfen – eine schulterfreie weiße Kreation, die heute im Smithsonian Museum ausgestellt ist.

Feierlichkeiten mit Einschränkungen

Die eigentliche Amtseinführung am Montag wird aufgrund der anhaltenden Minusgrade erstmals seit Ronald Reagans (1911-2004) Amtseinführung 1985 in der Rotunda des Kapitols stattfinden. Trump selbst äußerte sich dazu auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social": Er sei besorgt um die "Zehntausenden von Sicherheitskräften, Ersthelfern und Unterstützern", die sonst stundenlang in der Kälte ausharren müssten.