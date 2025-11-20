Musik Melanie C: Sie hält an Reunion der Spice Girls fest

Melanie C - Victoria Beckham Netflix premiere 2025 - Justin Ng/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 11:00 Uhr

Melanie Chisholm bleibt optimistisch hinsichtlich einer Wiedervereinigung der Spice Girls zum 30-jährigen Jubiläum der Girlband im Jahr 2026.

Die Spice Girls – bestehend aus Melanie C (51), Mel B (50), Emma Bunton (49), Geri Halliwell-Horner (53) und Victoria Beckham (51) – traten zuletzt als Fünfergruppe bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London auf, und 2019 ohne die Modedesignerin Victoria, die sich auf ihre Familie und ihr Geschäft konzentrieren wollte.

Angesichts des bevorstehenden Jubiläums der Gruppe sagt Melanie C, dass sie alle miteinander sprechen und Möglichkeiten ausloten, damit sich die Band auf das „Richtige“ einigen kann. In der ABC-Sendung ‚Good Morning America‘ am Mittwoch (19. November) sagte sie: „Ich bleibe optimistisch. Nächstes Jahr feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum. Wir waren 2019 auf Tournee, haben ein paar Stadionkonzerte in Großbritannien gegeben, und es war unglaublich. Wir sind einfach so stolz auf das Vermächtnis, das wir hinterlassen haben, und wir haben jetzt Fans aus neuen Generationen, die die Spice Girls einfach lieben, deshalb würde ich gerne wieder mit den Mädchen auf die Bühne zurückkehren.“ Sie fügte hinzu: „Wir sprechen miteinander und schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Was uns davon abhält, ist, dass uns das Ganze so wichtig.“

Die Sängerin scherzte jedoch zu, dass die Band vereinbart hat, Mel B nichts von den Plänen zu erzählen, da sie kein Geheimnis für sich behalten kann.