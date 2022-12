"Ganz besondere Verbindung" Melanie C verrät: Enge Freundschaft mit Pop-Idol Billie Eilish

Melanie C - Getty - Attitude Awards - London - October 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2022, 12:00 Uhr

Melanie C enthüllte, dass sie eine starke „Freundschaft“ mit Billie Eilish hat, wobei sich die beiden Stars über den „Druck“ des Ruhms hinweg miteinander angefreundet haben.

Die Spice-Girls-Hitmacherin war zunächst ein Fan der 20-jährigen Sängerin bis sie ihre Freundin wurde, wobei Billie dankbar dafür sei, Ratschläge von der 48-jährigen Musiklegende zu erhalten.

„Ich habe so eine besondere Verbindung zu Billie“

Die „Wannabe“-Künstlerin, die auch als Sporty Spice bekannt ist, verriet in einem Interview mit dem „Music Week Magazine“: „Ich habe einfach das Gefühl gehabt, eine so besondere Verbindung zu Billie zu haben. Das war etwas, das wir wirklich miteinander geteilt haben, uns verbunden haben und befreundet sind. Ich sprach mit Billie über den Druck. Ich denke oft, dass es so ist, wenn ich mit jüngeren Künstlern spreche, dass sie dann sagen: ‚Oh, genau, halt die Klappe, Oma!‘

Aber Billie nimmt sich das zu Herzen und hat auch darüber gesprochen. Ich denke, was eine wunderbare Sache war, die ich in der Musikbranche mitbekommen habe, ist […], dass einige Plattenlabels und Managementteams die geistige und körperliche Gesundheit ihrer Künstler jetzt ernster nehmen. Dabei gibt es jetzt mehr Unterstützung, die es in den 90ern nicht gab. Wir sehen Künstler, die Shows wegen ihrer geistigen oder körperlichen Gesundheit absagen. Weißt du, das war damals keine Option.“



Umgang mit psychischen Problemen

Eine Motivation für Melanie, ihr Buch „Who I Am: My Story“ (dt.: „Wer ich bin: Meine Geschichte“) zu schreiben, war, ihre Erfahrungen mit einer Essstörung und ihren Kampf mit Depressionen mit anderen zu teilen, um die Menschen wissen zu lassen, dass man offen über psychische Probleme sprechen kann.