Blaue Männchen und Lyrics Mysteriöse Hinweise weltweit: Neues Album von Billie Eilish?

SpotOn News | 02.04.2024, 21:49 Uhr

Der dritte Longplayer von Billie Eilish könnte kurz vor seiner Veröffentlichung stehen: Weltweit wurden Werbetafeln mit mysteriösen Lyrics und dem Logo der Oscar- und Grammy-Gewinnerin bespielt.

Es scheint, als müssten die Fans von Billie Eilish (22) nicht mehr lange auf ein neues Album warten. In Großstädten auf der ganzen Welt sollen mehrere große Werbeflächen mit Worten und Symbolen bespielt worden sein, die auf einen neuen Longplayer der Grammy-Gewinnerin hinweisen. Wenn auch subtil.

Mehrere Social-Media-Posts auf X, TikTok und Instagram haben die Werbetafeln mit den Hinweisen am Dienstag verbreitet. Zwar steht nirgends der Name der Sängerin geschrieben, dafür sind auf den Werbetafeln ihr bekanntes "Blohsh"-Symbol – ein Männchen mit seitlich hängender Schulter – und vermeintliche Lyrics zu sehen. Unter ihnen Sätze wie: "Did I cross the line?" ("Habe ich die Linie überschritten?"), "I try to live in black and white" ("Ich versuche in Schwarz und Weiß zu leben") oder "She's the headlights I'm the deer" ("Sie ist das Scheinwerferlicht, ich bin das Reh").

Dabei dürfte es sich um neue Songs handeln, die Eilish mit der Aktion wohl ankündigt. Sowohl die Sätze als auch ihr Logo sind in strahlendem Blau gehalten – dieselbe Farbe, die derzeit auch ihre Profilbilder ersetzt. In welchen Städten die Werbung überall ausgespielt wurde, ist bisher noch nicht klar. London, Toronto, New York, Sydney und Los Angeles sollen aber darunter sein.

Album ist seit Februar fertig

Dass ein neues Album bereits fertig ist, hatte Eilish am 21. Februar auf Instagram bekannt gegeben. Zu mehreren Fotos, auf denen sie mit einer Skimaske posiert, schrieb sie schlicht: "Mein Album ist fertig".

Der letzte Longplayer von Billie Eilish, "Happier Than Ever", war im Juli 2021 erschienen. Es war ihr zweites Werk nach ihrem Debüt- und Durchbruchsalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019). Zuletzt machte sie mit dem Song "What Was I Made For?" für den "Barbie"-Film Schlagzeilen, für den sie und ihr Bruder sowie Produzent Finneas (26) bereits zum zweiten Mal den Oscar für den besten Song erhielten.