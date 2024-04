Outfits, Songs und mehr Billie Eilish entert die Bühne im Videospiel „Fortnite“

Billie Eilish, hier während einer Grammy-Performance, steht nun auch bei "Fortnite" auf der digitalen Bühne. (wue/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 16:55 Uhr

In den vergangenen Jahren haben die "Fortnite"-Macher schon mit so einigen Stars zusammengearbeitet. Jetzt ist auch Billie Eilish in dem Videospiel mit dabei.

Das Videospiel "Fortnite" ist am 23. April in seine "Fortnite Festival Saison 3" gestartet. Mit dabei ist einer der absoluten Mega-Stars der vergangenen Jahre: Billie Eilish (22). Das haben sowohl der Hersteller Epic Games als auch die neunfache Grammy-Gewinnerin mitgeteilt.

"Fortnite Festival" ist ein Rhythmus-basierter Spielmodus. Die neue Season läuft laut Epic Games bis zum 13. Juni. Spielerinnen und Spieler können bis dann über einen sogenannten "Festival Pass" per kostenlosem und Premium-Belohnungsweg (Kosten: 1.800 V-Bucks) Inhalte freischalten – darunter Jam-Songs, Instrumente und Outfits. Mit dabei sind der "Lavatronik-Bass", das "Begräbnis-Mikrofon" sowie die "Sleeper-Keytar" und als Jam-Songs Eilishs Lieder "All The Good Girls Go To Hell", "Happier Than Ever – Edit" sowie "Therefore I Am".

Von "Grünhaar-Billie" bis "bad guy"-Emote

Als Outfits gibt es aktuell "Grünhaar-Billie" und den alternativen Stil "Ultraviolett". Während der laufenden Saison sollen zudem weitere Gegenstände im Shop erhältlich sein, darunter Emotes wie "bad guy", ein weiteres Outfit und Jam-Songs von Eilishs neuem Album. Epic Games weist darauf hin, dass nur der "Ultraviolett"-Stil exklusiv mit dem "Festival Pass" verknüpft sei. Die anderen Inhalten könnten demnach "zu einem späteren Zeitpunkt im Item-Shop angeboten werden".

Fortnite Festival Main Stage: 4.23.24 pic.twitter.com/dxaQBsqD4A — billie eilish (@billieeilish) April 22, 2024

In einer Story bei Instagram und auf der Plattform X wies Eilish auf die Zusammenarbeit mit "Fortnite" hin. Das alles ist sicherlich ein guter Weg, um ihr neues Album "Hit Me Hard and Soft" bei der wohl vorwiegend jungen Zielgruppe zu promoten. Ihr drittes Studioalbum soll am 17. Mai erscheinen – also während der laufenden "Fortnite Festival Saison 3".

In der zweiten Festival-Season wurde Lady Gaga (38) gefeatured, zuvor war The Weeknd (34) der Headliner. Auch weitere Stars feierten schon Fortnite-Auftritte, darunter Ariana Grande (30) und Rapper Travis Scott (32).