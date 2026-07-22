Stars Melissa Gilbert äußert sich zum neuen ‚Unsere kleine Farm‘-Reboot

Melissa Gilbert - You Gotta Believe Benefit – NYC – OCT 17 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat auf die Kritik an der Neuauflage der Kultserie reagiert.

‚Unsere kleine Farm‘-Star Melissa Gilbert hat die Netflix-Neuauflage der Serie verteidigt und erklärt, sie sei ein perfektes Beispiel für die künstlerische Freiheit einer Dramatisierung.

Melissa spielte von 1974 bis 1983 Laura Ingalls Wilder in der NBC-Serie, die auf den autobiografischen Pionierromanen von Laura Ingalls Wilder basiert. Die neue Netflix-Version hat jedoch Kritik auf sich gezogen, insbesondere wegen ihrer angeblich mangelnden historischen Genauigkeit. Die Darstellerin hat nun mit einem Beitrag auf der Plattform Substack reagiert. Zu Beginn räumte sie ein, sie wisse nicht, ob sie „völlig objektiv sein kann, weil ich emotional zu sehr involviert bin“. Außerdem sei sich die 62-Jährige nicht sicher, ob es überhaupt ihr „Platz“ sei, ihre Meinung zu äußern.

Dennoch verriet Melissa, was sie von der historischen Genauigkeit sowohl der Originalserie als auch des Netflix-Reboots hält. „Die kurze Antwort lautet: Nein. Weder die ursprüngliche Serie noch die neue sind vollständig historisch korrekt oder halten sich komplett an die Bücher“, schrieb sie. „Ich hoffe, dass den Menschen bewusst wird, dass all das perfekte Beispiele für dramaturgische Freiheit sind.“

Auch Autorin Laura Ingalls Wilder habe sich beim Schreiben ihrer Bücher künstlerische Freiheiten genommen. Zum Beispiel seien in der Buchvorlage alle drei Ingalls-Töchter älter, als sie es im wirklichen Leben waren. „Anstatt sich also darüber aufzuregen, was echt und was dramatisiert ist, lehnt euch einfach zurück und lasst euch auf die Reise ein, auf die euch die kreativen Köpfe hinter diesen Serien mitnehmen möchten“, erklärte Melissa. Die Schauspielerin fand deutliche Worte: „Wenn es euch gefällt, bleibt dran. Wenn nicht, müsst ihr es euch nicht ansehen.“

Auch ihr ehemaliger Serienkollege Dean Butler, der ab Staffel sechs als Almanzo Wilder zur Originalserie stieß, hat bereits über die Neuauflage gesprochen. Dabei verriet er, welcher Aspekt ihm besonders gut gefällt. In einem Video auf Instagram offenbarte der Schauspieler: „Was ich an der neuen Serie liebe und was in der Originalserie wirklich Spaß gemacht hätte – was wir aber nie gemacht haben –, ist das gemeinsame Singen der Familie. Die Autoren haben Lieder eingebaut, die Pa auf seiner Geige spielt, und die Familie singt gemeinsam dazu. Und sie machen das wunderschön.“