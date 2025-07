Stars Menowin Fröhlich: Er wettert gegen die Kritiker seiner neuen Beziehung

Menowin Fröhlich - April 2012 - Live Music Hall in Köln BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 14:00 Uhr

Menowin Fröhlich hat sich gegen die Kritiker seiner neuen Beziehung gewehrt.

Der 37-jährige ‚DSDS‘-Star und seine Ex-Ehefrau Senay Ak (34) hatten zuvor ihr Liebesaus bestätigt.

Menowin hatte vor Kurzem ein Foto mit seiner neuen Liebe öffentlich gemacht und verkündete jetzt auf seinem Account auf Instagram, dass er die negativen Kommentare und Beleidigungen zu seiner neuen Beziehung „unter aller Sau“ finden würde. Der Prominente sagte: „Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung von dem, was wirklich bei uns gelaufen ist und sich dann das Recht rauszunehmen, andere Menschen auf eine Art und Weise zu beleidigen […]. Ich finde das einfach unter aller Sau, dass man Menschen ihr Glück nicht gönnt, wenn es bei zwei Menschen nicht funktioniert.“ Fröhlich verteidigte sich gegenüber den Online-Hatern, indem er betonte, dass sein Ehe-Aus nicht einseitig und für beide Seiten notwendig gewesen sei. Der Sänger wünsche sich in Bezug auf sein Liebesleben „ein bisschen mehr Verständnis“ von seinen Followern und enthüllte: „Ich verstehe es einfach nicht. Zeigt mal ein bisschen mehr Respekt und auch ein bisschen mehr Verständnis.“ Wer die neue Frau an der Seite des Musikers ist, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.