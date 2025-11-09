Film Meryl Streep und Sigourney Weaver spielen gemeinsam in ‚Useful Idiots‘

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2025, 12:41 Uhr

Die beiden Hollywood-Ikonen tun sich für den neuen Thriller zusammen.

Meryl Streep und Sigourney Weaver werden gemeinsam in ‚Useful Idiots‘ zu sehen sein.

Die beiden Schauspielerinnen tun sich für den kommenden Thriller von Regisseur Joseph Cedar zusammen, der auf einem Drehbuch basiert, das er gemeinsam mit dem ’60 Minutes‘-Produzenten Shachar Bar-On geschrieben hat.

Streep spielt die erfahrene New Yorker Immobilienjournalistin Diane Castle, die „über den Luxusimmobilienmarkt in New York berichtet, aber zunehmend desillusioniert ist, weil sie nur noch oberflächliche Geschichten über die reiche Elite schreibt, und bereut, ihr eigenes Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben“.

Laut ‚Variety‘ erhält Diane Unterlagen zum rekordverdächtigen Verkauf eines neuen Penthouses, was sie die Identität des Käufers hinterfragen lässt und zu einer „potenziellen Jahrhundertgeschichte“ führt. Auch ein mysteriöser Oligarch, „dessen Einfluss sich über ganz Manhattan und darüber hinaus erstreckt“, taucht in dem Film auf. Der Inhaltsangabe zufolge gerät Diane an ihre Grenzen, „doch ihre Entschlossenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen, enthüllt ein Netz aus Korruption und Gefahr auf höchster Ebene – und zieht sie selbst, ihre Familie und ihr gesamtes Umfeld mit hinein“.

Finanziert und produziert wird der Film von Fifth Season, gemeinsam mit Zhang Xin und Jonathan King von Closer Media sowie den Oscar-Preisträgern Bruce Cohen und William Horberg. Graham Taylor, Christopher Slager und Dan Guando fungieren als ausführende Produzenten für Fifth Season. ‚Useful Idiots‘ markiert das erste Mal, dass Meryl Streep und Sigourney Weaver gemeinsam in einem Film auftreten.