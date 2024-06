"Freudvolle neue Ära" Meryl Streeps Tochter Louisa Jacobson Gummer überrascht mit Coming-out

Meryl Streeps jüngste Tochter Louisa Jacobson Gummer ist ebenfalls Schauspielerin. Sie ist durch ihre Rolle der Marian Brook in der Serie "The Gilded Age" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 11:04 Uhr

Meryl Streeps jüngste Tochter, Louisa Jacobson Gummer, feiert ihr Coming-out auf Instagram. Gleichzeitig stellt sie ihre Freundin vor: Produzentin Anna Blundell.

Die Tochter von Hollywoodstar Meryl Streep (75), Louisa Jacobson Gummer (33), feiert auf ihrem Instagram-Account ihr Coming-out. Gleichzeitig stellt sie ihre neue Freundin vor.

Sie liebt Produzentin Anna Blundell

Für ihr Posting wählte die Schauspielerin ein ganz besonderes Datum: den 75. Geburtstag ihrer Mutter. Gleichzeitig fällt es in den sogenannten Pride-Monat Juni. Louisa Jacobson Gummer teilte ein Selfie mit ihrer Freundin, Produzentin Anna Blundell. "Gesegnet, die freudvolle neue Ära zu betreten", schrieb sie darunter. Auf dem Schnappschuss steht das Paar in einem Raum mit hellen roten Lichtern und blickt in die Kamera.

Wie lange die beiden schon zusammen sind, ist nicht bekannt. Allerdings finden sich schon gemeinsame Bilder im Dezember 2023 auf Gummers Instagramseite. Zuvor war die Schauspielerin 2022 mit dem Theaterschauspieler Jonathan Higginbotham (34) zusammen, den sie an der Yale School of Drama kennengelernt hatte. Gummer spielt seit 2022 in der Erfolgsserie "The Gilded Age" eine der Hauptrollen.

Sie ist das Nesthäkchen der Familie

Louisa Jacobson Gummer ist das jüngste Kind von Meryl Streep und Don Gummer (77). Die beiden waren seit 1978 verheiratet und haben drei weitere Kinder: Henry Wolfe (44), Mamie (40) und Grace (38). Im Jahr Oktober 2023 war bekannt geworden, dass das Paar bereits seit sechs Jahren getrennt ist. Seinen letzten gemeinsamen Auftritt hatte es 2018 bei der Oscarverleihung.