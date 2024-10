Film Sabrina Carpenter: Wird sie Teil von ‚Mamma Mia 3‘?

Sabrina Carpenter - 2024 MTV Video Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2024, 12:00 Uhr

Amanda Seyfried hofft, dass Sabrina Carpenter sich der Besetzung des nächsten ‚Mamma Mia!‘-Films anschließen wird.

Die 38-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Sophie in dem Musicalfilm von 2008 und dessen Fortsetzung ‚Here We Go Again‘ 10 Jahre später. Seyfried hat nun verraten, dass sie die 25-Jährige im dritten Film sehen möchte, falls dieser jemals gedreht wird.

Als ABC News den Hollywoodstar fragte, ob Carpenter ihre Tochter in dem Film spielen könne, obwohl die Sängerin nur 13 Jahre jünger war als sie, sagte Seyfried: „Weißt du was? Alters-Make-up für mich. Das wird es sein. Ich bin Schauspielerin. Ich würde das machen. Wenn Sabrina Carpenter meine Tochter spielen will, werde ich das möglich machen. Ich bin ein großer Fan.“ Auf die Frage nach einem Update zum möglichen dritten Teil von ‚Mamma Mia!‘ gab die ‚Mean Girls‘-Darstellerin aber zu, dass sie noch kein Drehbuch gesehen habe, betonte aber, dass „jeder sagt, dass es passieren wird“. Sie erklärte: „‚Mamma Mia 3‘, los geht‘s, Baby. Alle sagen, dass es passieren wird. Aber ich meine, ich habe noch kein Drehbuch gesehen.“

Im August enthüllte Seyfrieds Co-Star Christine Baranski, dass Produzentin Judy Kramer derzeit an einem dritten Teil der Serie arbeite. Sie erzählte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich war in London mit Judy Kramer in unserer Lieblingskneipe, sie plant ‚Mamma Mia 3‘. Sie gab mir die narrative Handlung, wie es passieren wird. Das ist alles, was ich sagen kann! Aber es ist nicht so: ‚Oh, ich wünschte, es könnte passieren!‘ Judy Kramer macht Dinge möglich.“

In den beiden vorherigen Filmen waren Hollywood-Giganten wie Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Stellan Skarsgard und Meryl Streep zu sehen, und Baranski glaubt, dass der Produzent die Zugkraft hat, die Star-Besetzung für einen weiteren Ausflug auf die griechischen Inseln wieder zu vereinen. Der ‚The Good Fight‘-Star erklärte: „Kramer hat Nummer zwei geschafft und es war ein phänomenaler Hit. Ich würde es Judy Kramer glatt zutrauen, alle wieder zusammenzubringen.“