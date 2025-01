Besuch in Lommedalen Mette-Marit und Haakon mit Sohn Sverre Magnus beim Skitraining

Die norwegischen Royals beim Skitraining: Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinz Sverre Magnus (2.v.l.). (wue/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 12:03 Uhr

Für die Royals ging es am 22. Januar nach Lommedalen. Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon von Norwegen und der gemeinsame Sohn Sverre Magnus nahmen an einem besonderen Skitraining teil.

Hoher Besuch im Skizentrum in Lommedalen: Kronprinzessin Mette-Marit (51) ist zusammen mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon von Norwegen (51), und dem gemeinsamen Sohn, Prinz Sverre Magnus (19), in die norwegische Ortschaft gereist, um dort an einem besonderen Training teilzunehmen. Die Royals waren aber nicht nur gekommen, um sich im Slalom zu versuchen, wie Bilder vom Mittwoch (22. Januar) zeigen.

Mette-Marit ist Schirmherrin der Vivil Games. Mit ihrer Familie folgte sie nun einer Einladung, um sich über die Arbeit vor Ort zu informieren. Vivil bietet Menschen mit Lernschwierigkeiten und Beeinträchtigungen ein angepasstes Training in unterschiedlichen Sportarten. Laut einer Mitteilung handle es sich um einen der wenigen Vereine in Norwegen mit einem derartigen alpinen Angebot.

Mitglieder, die sich in dem angepassten Trainingsumfeld wohlfühlen, müssten daher stellenweise von weit weg anreisen. Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinz Sverre Magnus sollten die Gelegenheit bekommen, sich während des Besuchs auch mit den Sportlerinnen und Sportlern zu unterhalten, die ihre Geschichten erzählen und von ihrem Training oder ihren Wettkämpfen berichten wollten.

Mette-Marit kommt zur Buchmesse in Leipzig

Norwegen ist 2025 Gastland der Leipziger Buchmesse. Mehr als 40 Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren sollen deshalb im März zu Gast sein. Und auch Mette-Marit wird in diesem Rahmen nach Deutschland kommen. Der Messe zufolge soll die Kronprinzessin am 27. März unter anderem den norwegischen Stand vor Ort eröffnen.