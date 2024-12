Am Lucia-Tag Mette-Marit und Tochter Ingrid besuchen Kinderkrankenhaus

Mette-Marit und Tochter Ingrid beim Krankenhausbesuch.

Mette-Marit von Norwegen und ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra haben ein Kinderkrankenhaus besucht. Doch das war nicht der einzige wichtige Termin. Die 20-Jährige ist derzeit auf Heimaturlaub von ihrer militärischen Ausbildung.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (51) und ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (20) haben am Freitag (13. Dezember) gemeinsam das Universitätskrankenhaus in Drammen besucht. Der Besuch fand am Lucia-Tag statt, einem wichtigen Festtag in Skandinavien. Die beiden Royals wurden von Kindergartenkindern in Lucia-Kostümen mit dem traditionellen Lucia-Lied begrüßt.

Wie die norwegische Zeitschrift "Se og Hør" berichtet, zeigten sich die kleinen Sänger begeistert vom hohen Besuch. Sie präsentierten den beiden Prinzessinnen stolz ihre Lucia-Lichter und überreichten eines davon als Geschenk an Ingrid Alexandra.

Weiterer besonderer Termin für Prinzessin Ingrid Alexandra

Für die 20-jährige künftige Thronfolgerin war es ein besonderer Tag: Sie befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub von ihrer militärischen Ausbildung am Skjold-Stützpunkt in der nordnorwegischen Provinz Troms. Nach dem Krankenhausbesuch stand noch ein weiterer wichtiger Termin auf dem royalen Programm: Gemeinsam mit ihren Eltern Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen (51) nahm sie erstmals am traditionellen Regierungslunch teil.

Die Königshaus-Expertin Caroline Vagle betont in dem Boulevardblatt die Bedeutung dieses Schritts: "Das ist ein Novum. Soweit wir wissen, war sie noch nie bei einem solchen Lunch dabei." Bisher habe die Prinzessin generell wenige offizielle Termine wahrgenommen. "Ich vermute, der Plan war, das auch so zu belassen, bis sie Kronprinzessin wird", so Vagle gegenüber dem norwegischen Blatt.

Mutter Mette-Marit zeigte sich jedenfalls glücklich über die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Auf die Frage von Journalisten, wie es sei, dass Ingrid Alexandra über die Feiertage zu Hause ist, antwortete sie strahlend: "Es ist sehr schön, Ingrid bei uns zu haben."

Mette-Marit und Haakon sind seit 2001 verheiratet. Neben Ingrid Alexandra haben sie noch Sohn Sverre Magnus von Norwegen (19). Ihren Erstgeborenen, Marius Borg Høiby (27), brachte Mette-Marit mit in die Ehe. Er sorgte zuletzt für dramatische Skandale und macht derzeit einen Entzug, wie sein Anwalt der Tageszeitung "Dagbladet" bestätigte.