Film Mia Goth bezeichnet ‚The Odyssey‘ als eine der ‚großartigsten Erfahrungen‘ ihres Lebens

Mia Goth - NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 18:00 Uhr

Mia Goth sagt, die Arbeit an ‚The Odyssey‘ sei „eine der großartigsten Erfahrungen [ihres] Lebens“ gewesen.

Die 32-jährige Schauspielerin wird in dem kommenden griechischen Epos von Regisseur Sir Christopher Nolan zu sehen sein und hat nun auf die „tiefgreifende“ Erfahrung zurückgeblickt, die die Zusammenarbeit mit dem Filmemacher für sie bedeutete. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Goth: „Das war eine der großartigsten Erfahrungen meines Lebens. Wirklich. Es war tiefgreifend. Ich bin seit Jahren ein riesiger Fan seiner Arbeit. Diese Gelegenheit zu bekommen und zu beobachten, wie er arbeitet und Regie führt, war unglaublich. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen. Das Vertrauen, das er in Schauspieler hat, war unglaublich lehrreich.“

Die ‚Frankenstein‘-Darstellerin wurde auch zu ihrer Rolle in Shawn Levys ‚Star Wars: Starfighter‘ befragt – in dem sie an der Seite von Ryan Gosling, Amy Adams und Matt Smith zu sehen ist –, hielt sich dazu jedoch bedeckt. Sie sagte: „Darüber kann ich im Moment wirklich nicht viel sagen, aber ich hatte eine absolut unglaubliche Zeit und ich verehre Shawn Levy sehr.“

‚The Odyssey‘, basierend auf Homers gleichnamigem Epos, folgt dem König von Ithaka, Odysseus (Matt Damon), auf seinem mühsamen Weg zurück nach Hause nach dem Fall Trojas. Auf seiner Reise stellt er sich Monstern, Göttern und den Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen. Währenddessen kämpfen seine Frau Penelope (Anne Hathaway) und sein Sohn Telemachos (Tom Holland) darum, ihr zerrüttetes Königreich zu schützen, während sie auf einen Mann warten, der womöglich niemals zurückkehrt. Zur hochkarätigen Besetzung gehören außerdem Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal, Charlize Theron und Elliot Page.