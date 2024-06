Film Michael B. Jordan und Will Smith: Sie arbeiten ‚immer noch am Drehbuch‘ von ‚I Am Legend 2‘

Michael B. Jordan attends Creed III prem Mexico Feb 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass er „immer noch am Drehbuch“ für den Film arbeiten würde.

Michael B. Jordan sprach darüber, dass er „immer noch am Drehbuch“ für ‚I Am Legend 2‘ arbeiten würde.

Der 37-jährige Schauspieler hat ein umfassendes Update zu den Plänen für ein Sequel von Will Smiths erfolgreichem Blockbuster von 2007 angekündigt, das weiterhin „in Arbeit“ sei, nachdem das Projekt erstmals vor über zwei Jahren angekündigt wurde.

Jordan, der in dem neuen Film neben Smith mitspielen wird, erklärte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Wir arbeiten immer noch an dem Drehbuch und bringen es auf Vordermann. Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin oder so etwas. Ich bin mir nicht sicher, wo genau wir den Film drehen werden, aber ich freue mich darauf, mit ihm vor der Kamera stehen zu können. Weil er jemand ist, zu dem ich schon sehr lange aufgeschaut habe, freue ich mich sehr darauf, mit Will arbeiten zu können. Ich bin echt aufgeregt.” In dem ersten ‚I Am Legend‘-Film stellt der heute 55-jährige Smith den Wissenschaftler Robert Neville als den einzigen Überlebenden in New York City dar, in einer Welt, in der eine Krankheit die Menschen in zombieartige Kreaturen verwandelt. Francis Lawrence hat bei dem Film die Regie geführt, der auf Richard Mathesons gleichnamigem Roman von 1954 beruht. Im letzten Monat hatte Smith sein eigenes Update zu dem Sequel verkündet und bemerkte dabei, dass er und Jordan weiterhin zusammenarbeiten würden, um sicherstellen zu können, dass der Ton auch stimmt. Er enthüllte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wir haben vor etwa einem Monat ein paar Wochen miteinander verbracht. Ich finde, dass es gut aussieht. [Wir haben ein paar] echt gute Ideen gehabt … Ich denke, dass wir es zusammen auf die große Leinwand schaffen werden. Dieser Typ ist die Wahrheit, also würde ich das gerne tun.”