Stars Michael Douglas zollt Diane Keaton Tribut

Michael Douglas and Diane Keaton in And So It Goes Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 11:00 Uhr

Michael Douglas hat Diane Keaton als eine der „größten Ikonen Hollywoods“ gewürdigt.

Der 81-jährige Schauspieler erinnerte sich an die gemeinsame Arbeit mit der verstorbenen Schauspielerin im Film ‚And So It Goes‘ aus dem Jahr 2014, nachdem sie am vergangenen Wochenende im Alter von 79 Jahren gestorben war. Zu einem Foto mit der Hollywoodikone schrieb er: „Ruhe in Frieden, meine Freundin Diane Keaton. Ein herzzerreißender Verlust einer der größten Ikonen unserer Branche. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Arbeit mit Diane an unserem Film ‚And So It Goes‘ vor fast zwölf Jahren. Ich sende mein tiefstes Mitgefühl an die Familie Keaton in dieser schweren Zeit.“

Michaels ‚Basic Instinct‘-Kollegin Sharon Stone kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Und auch an dich, mein Freund und Mentor.“ Unterdessen erinnerte sich Francis Ford Coppola, der Diane in den ‚Der Pate‘-Filmen inszenierte, an die Schauspielerin als „Verkörperung purer Kreativität“. Er schrieb auf Instagram: „Worte können das Wunder und das Talent von Diane Keaton nicht ausdrücken. Unendlich intelligent, so wunderschön. Von ihren frühesten Auftritten in ‚Hair‘ bis zu ihrer erstaunlichen Karriere war sie eine außergewöhnliche Schauspielerin. […] Alles an Diane war pure Kreativität in Person.“

Die Schauspielerin Viola Davis (‚The Woman King‘) zeigte sich zutiefst erschüttert über den Verlust einer Frau, die „Weiblichkeit definiert hat“. Sie schrieb: „Nein!! Nein!!! Nein!! Gott, noch nicht, NEIN!!! Frau … du hast Weiblichkeit definiert. Das Pathos, der Humor, die Leichtigkeit, deine ewige Jugend und Verletzlichkeit – du hast deine SEELE in jede Rolle tätowiert und es unmöglich gemacht, sich jemand anderen darin vorzustellen.“ Bei dem ‚Shine Away‘-Event in Los Angeles rief Reese Witherspoon außerdem dazu auf, zu Ehren von Diane man selbst zu sein: „einzigartig und interessant“. Sie habe Diane kennengelernt, als sie 15 Jahre alt war und für den Fernsehfilm ‚Wildflower‘ (1991) vorsprach, den die ‚Annie Hall‘-Schauspielerin inszenierte. Reese sagte: „Für Diane – schaut euch einen ihrer Filme an, tragt ein wirklich cooles, interessantes Outfit in Schwarz und Weiß. Macht ein tolles Foto und lebt euren Traum. Seid einfach euer einzigartiges, interessantes Selbst – ich glaube, Diane wäre wirklich glücklich darüber.“