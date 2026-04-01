Stars Sharon Stone ’spult‘ Sexszenen vor

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 11:00 Uhr

Sharon Stone „spult“ Sexszenen vor, weil sie das „Geheimnis“ bewahren möchte.

Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin (68) hat zugegeben, dass sie „harte Sexualität“ im Fernsehen oder in Filmen nicht gerne sieht und sich deshalb weigert, solche Szenen zu Hause anzuschauen. In einem Interview bei ‚CBS Mornings‘ erklärte Sharon: „Oft ist es so, dass ich, wenn heutzutage Sexszenen im Fernsehen laufen, vorspule. Ich will das nicht sehen. Ich möchte nicht all diese offensichtliche, harte Sexualität durchmachen müssen. Für mich nimmt das meiner eigenen Fantasie etwas weg.“ Sie bevorzuge Sehnsucht, Geheimnisse und Verlangen. Stone weiter: „Ich möchte das in mir lebendig halten.“

Sharon sprach auch über ihre eigene bekannteste freizügige Szene im Thriller ‚Basic Instinct‘ von 1992 und gab zu, dass der Film ihre Karriere völlig verändert habe – allerdings zu einem persönlichen Preis. Sie sagte: „Oh mein Gott, es hat alles verändert. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich nicht geschützt und nicht gut betreut wurde. Und in vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich für das Verhalten anderer bestraft wurde“ Es habe Dinge gegeben, die auf „bizarre Weise“ unangemessen waren. Sie sei behandelt worden, als sei sie „eine Art leichtfertige, vulgäre Person“.

Stone sprach außerdem darüber, dass sie Teil der Besetzung der Serie ‚Euphoria‘ wurde, und verriet, dass sie den Schöpfer Sam Levinson schon seit seiner Schulzeit kennt, da sie mit seinem Vater Barry Levinson am Science-Fiction-Film ‚Sphere‘ gearbeitet hatte. Die Schauspielerin, die mit Stars wie Zendaya und Sydney Sweeney bei ‚Euphoria‘ zusammenarbeitete, gab zu, dass sie es geliebt habe, Teil der dritten Staffel zu sein. Sie sagte: „Wir hatten einfach eine gute Zeit. Es war großartig. All diese jungen Leute sind Teil von allem. Sie sind so gut, so talentiert. Man hat [diese Darsteller] zu den größten Filmstars ihrer Generation gemacht und das liegt an ihrem makellosen Talent sowie an ihrer Freundlichkeit und Anmut.“

Stone hatte derweil kürzlich angedeutet, dass sie möglicherweise eine weitere Veränderung in ihrer Karriere plane, da sie glaubt, dass Schauspiel am Broadway der nächste natürliche Schritt für sie sein könnte. Sie gab zu, dass sie sich jetzt „bereit“ fühlt, auf der Bühne zu stehen und in die Welt des Live-Theaters einzutreten. Sie sagte gegenüber ‚Extra‘: „Jetzt denke ich, dass ich bereit bin. Ich glaube, ich möchte Broadway machen. Ich denke, das wird mein nächster Schritt sein.“