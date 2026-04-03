Stars Sharon Stone: Dieser Hollywood-Star küsst am besten

Robert De Niro and Sharon Stone - Casino film still - 1995 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2026, 11:15 Uhr

Die Schauspielerin lobt einen Co-Star für seine Kussfertigkeiten.

Sharon Stone hat Robert De Niro als „den besten Küsser im Geschäft“ bezeichnet.

Die 68-jährige Schauspielerin war 1995 im Film ‚Casino‘ an der Seite der Leinwandlegende zu sehen. Sie wird nie vergessen, wie er sie in einer bestimmten Szene „regelrecht aus den Schuhen küsste“.

Im Gespräch mit dem Radiosender ‚SiriusXM‘ erzählte sie: „Wir hatten diese Szene, in der ich auf die Toilette muss, und weil ich diese Trickbetrügerin spiele, bringe ich ihn dazu, mir Geld dafür zu geben. Er gibt mir das Geld und ich schaue ihn an nach dem Motto: ‚Wirklich? Ich glaube, ein bisschen mehr als 50 Dollar für die Toilette.'“ Daraufhin kam es zu einem innigen Moment: „Dann greift er in die Tasche und gibt mir so etwa 100 Dollar – und ich lehne mich vor und küsse ihn.“

Nachdem De Niro sie mit dem Kuss „umgehauen“ hatte, erklärte Regisseur Martin Scorsese, dass er die Aufnahme habe, die er brauche – bot aber dennoch einen weiteren Take an. Sharon scherzte: „Wir haben ihn beide angeschaut und gesagt: ‚Ja, ich glaube, wir brauchen vielleicht noch eine Einstellung mehr.'“

Es ist nicht das erste Mal, dass die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin De Niro als großartigen Küsser lobt. Zuvor hatte sie angedeutet, dass es auch daran lag, dass sie ihn „in außergewöhnlich hohem Maße bewunderte“. In der Show ‚Watch What Happens Live‘ sagte sie: „Meine ganze Karriere … ich wollte einfach nur in der Lage sein, Robert De Niro gegenüberzusitzen und mich zu behaupten. Da hing so viel dran, aber ich war einfach wahnsinnig in ihn verliebt. Er hätte mir wahrscheinlich mit einem Hammer auf den Kopf schlagen können und ich hätte gesagt: ‚Oh ja!'“