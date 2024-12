Stars Michael Fassbender: Grenzerfahrung machte ihn zum ABBA-Fan

Michael Fassbender - June 2019 - Photoshot - Dark Phoenix Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 11:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er die Musik der schwedischen Popgruppe nach einem erschreckenden Erlebnis endlich verstanden hat.

Michael Fassbender hat nach einer Nahtoderfahrung eine neue Wertschätzung für ABBA entwickelt.

Der ‚Shame‘-Darsteller enthüllt, dass er die schwedische Popgruppe „nie wirklich mochte“. Doch als er bei einer nächtlichen Bootsfahrt in einen Sturm geriet, habe der Songtext von ‚Dancing Queen‘ endlich Sinn für ihn ergeben.

In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verriet der 47-Jährige: „Wir nahmen ein Boot von Formentera nach Ibiza. Wir hatten ein spätes Mittagessen und wir fuhren nachts zurück und es wurde richtig stürmisch. Richtig schlimm. Wir hatten unser kleines Beiboot bereits zum Hauptboot gebracht, mit dem wir nach Ibiza zurückfahren wollten, und als wir auf dem Weg zum Boot waren, fing es an zu stürmen. Wir schafften es also gerade noch zurück, aber das Ding ging irgendwie unter und wir lachten darüber.“

Der Schauspieler fügte hinzu: „Wir fuhren mit dem Boot los und der Sturm kam auf, und die Teller und alles andere flogen. Wir mussten alles absperren, aber wir hatten ABBA laufen. Ich hing sozusagen am Boot und ABBA spielte und ich verstand endlich ABBA.“

Moderator Jimmy Fallon scherzte daraufhin, dass er „mit ABBA immer auf der sicheren Seite“ sei. Das konnte der Hollywood-Star nur bestätigen. „Ich dachte mir: ‚Wenn wir heute Nacht sterben müssen, ist das ein guter Soundtrack zum Sterben.‘ Auf jeden Fall“, erklärte er.