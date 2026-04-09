Stars Michael J. Fox ‚geht es großartig‘ nach Pannen-Nachruf

Michael J Fox - BAFTAs 2024 - speech - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 09:30 Uhr

Michael J. Fox geht es „großartig“, nachdem der US-Sender CNN versehentlich seinen Nachruf veröffentlicht hatte.

Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Star wurde in einem Artikel und Video mit dem Titel „Remembering the life of actor Michael J. Fox“ gewürdigt, das diese Woche online gestellt wurde. Dieser Nachruf schockierte Fans weltweit und löste natürlich Gerüchte aus, der Schauspieler sei gestorben. Ein Vertreter von CNN hat sich inzwischen entschuldigt und erklärt, dass der Beitrag „versehentlich veröffentlicht“ wurde.

Ein Sprecher von Michael stellte ebenfalls klar, dass der Schauspieler lebt und wohlauf ist, und sagte gegenüber ‚TMZ‘: „Michael geht es großartig. Er war gestern beim PaleyFest. Er stand auf der Bühne und hat Interviews gegeben.“ Ein CNN-Sprecher erklärte: „Der Beitrag wurde versehentlich veröffentlicht; wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie.“

Der 64-jährige Schauspieler trat am Dienstag (7. April) öffentlich beim PaleyFest LA im Dolby Theatre in Los Angeles auf, um die dritte Staffel der Erfolgsserie ‚Shrinking‘ zu feiern, in der er neben Harrison Ford zu sehen ist. Bei der Veranstaltung sprach Harrison darüber, eine Figur mit Parkinson zu spielen, und betonte, dass er die Krankheit nicht verharmlosen wolle. Er sagte: „Auch wenn die Serie manchmal eine Komödie ist, möchte ich die Schwierigkeiten der Krankheit nicht herunterspielen.“ Seine Darstellung wurde jedoch von Michael gelobt, der selbst 1991 im Alter von 29 Jahren mit Parkinson diagnostiziert wurde. Er sagte: „Ich musste ihm nicht beweisen, dass ich Parkinson habe. Er musste mir beweisen, dass er Parkinson hat – und er hat es perfekt gemacht.“

Michael erklärte außerdem erst kürzlich, dass er nicht über sein „Vermächtnis“ nachdenkt, da das „Sache anderer Leute“ sei. Er sagte der ‚Los Angeles Times‘: „Ich werde tot sein. Mein verstorbener Schwiegervater hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel ‚Die Broke‘. Die Idee dahinter ist, dein ganzes Geld jetzt auszugeben. Ich meine nicht nur Geld. Deine Gabe, deinen Nektar. Gib alles jetzt aus, und gib es für deine Kinder, für die Menschen, die du liebst. Ich denke nicht über Vermächtnis nach.“

Nach seiner Diagnose gründete der Schauspieler die Michael J. Fox Foundation, die sich der Heilung von Parkinson widmet und bereits zwei Milliarden Dollar in Forschung investiert hat. Er fügte hinzu: „Die Stiftung wird auf jeden Fall weiterbestehen und unsere Arbeit wird weitergehen. Es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, bevor ich sterbe, aber ich weiß nicht, ob das passiert. Wir kommen dem Ziel auf jeden Fall näher.“ Dennoch betonte er: „Vermächtnis ist die Sache anderer Leute; meine Aufgabe ist es, mein bestes Leben zu leben, mein Bestes zu geben, die beste Arbeit zu leisten, Chancen zu ergreifen – wie mit Billy [Bill Lawrence] und Harrison [Ford] zu arbeiten – und meine Geschichte weiterzuschreiben, bis der Vorhang fällt.“