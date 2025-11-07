Stars Michael J. Fox: Sein Sohn hat geheiratet

Michael J Fox - BAFTAs 2024 - speech - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 09:00 Uhr

Michael J. Fox und Tracy Pollans ältester Sohn hat geheiratet.

Sam Fox (36) und Molly Milstein haben im Oktober in New York City in einer intimen Zeremonie still und heimlich den Bund fürs Leben geschlossen, wie das Paar am Dienstag (04. November) auf Instagram bekannt gab. Unter eine Reihe von Hochzeitsfotos schrieb Molly: „Vor einem Monat.“ Auf den Fotos – einer Mischung aus Farb- und Schwarzweißaufnahmen – sind Sams jüngere Schwestern zu sehen, die 30-jährigen Zwillinge Aquinnah und Schuyler, sowie Esme (24), wie sie sich umarmen. Auf einem weiteren Bild ist Schauspielerin Tracy (65) im Hintergrund freudig lachend zu sehen, während ihr Sohn den Bund der Ehe schließt.

Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Star Michael (64) war jedoch auf keinem der Bilder zu sehen. Nach der Bekanntgabe erhielten Sam und Molly zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. Ein Nutzer schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, Sam! Wunderschöne Fotos.“ Ein anderer: „Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch beide!!“ Ein dritter User kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch! Mit so großartigen Eltern als Beispiel dafür, was FÜR IMMER bedeutet, seid ihr beide schon jetzt gesegnet auf dieser Reise der Ehe.“

Sam und Molly hatten ihre Verlobung im Februar 2024 auf Instagram bekanntgegeben, mit einem verschneiten Selfie aus South Woodstock, Vermont. Molly zeigte ihren funkelnden Diamantring, während ihre linke Hand sanft auf Sams Brust ruhte. Michael und Tracy lernten sich 1985 kennen, als sie in der NBC-Sitcom ‚Family Ties‘ als Liebespaar Alex P. Keaton und Ellen Reed besetzt wurden, damals jedoch nur Freunde waren. Die Funken flogen erst, als sie 1988 in dem Film ‚Bright Lights, Big City‘ wieder gemeinsam vor der Kamera standen – und sie verlobten sich wenige Monate später. Das Paar heiratete noch im selben Jahr und bekam vier Kinder.