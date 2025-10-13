Stars Michael J. Fox will keinen ‚dramatischen‘ Tod

Bang Showbiz | 13.10.2025, 09:00 Uhr

Michael J. Fox möchte keinen „dramatischen“ Tod sterben.

Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Star (64) kämpft bekanntlich seit dem Ende seiner Zwanziger mit Parkinson. Die Krankheit hat inzwischen dazu geführt, dass er oft stürzt und sich verletzt. Nun erklärte Fox, dass er hoffe, eines Tages im Schlaf zu sterben, anstatt über etwas zu stolpern und sich dabei tödlich zu verletzen. Er sagte der britischen Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Bei Parkinson gibt es keinen festen Zeitplan, keine klaren Phasen, die man durchläuft, nicht so, wie man es etwa bei Prostatakrebs hätte. Es ist viel mysteriöser und rätselhafter. Es gibt nicht viele Menschen, die seit 35 Jahren Parkinson haben. Ich würde einfach gern eines Tages nicht mehr aufwachen. Das wäre echt cool. Ich möchte nicht, dass es dramatisch ist. Ich will nicht über Möbel stolpern und mir den Kopf einschlagen.“ Fox scherzte weiter, dass er bisher einfach noch keine Zeit zum Sterben gehabt hätte.

Der Hollywoodstar sprach auch über seine jüngsten Verletzungen und erklärte, dass er sich inzwischen beim Gehen stark einschränke, um es ruhiger angehen zu lassen. Er gab preis: „Es ist absolut unglaublich, was ich mir alles gebrochen habe. […] Ich lasse es jetzt ruhiger angehen. Ich laufe nicht mehr so viel. Ich kann gehen, aber es sieht nicht schön aus und ist ziemlich gefährlich. Also integriere ich das einfach in mein Leben.“

Vor Kurzem beendete Fox seine Schauspielpause, um in der Comedy-Drama-Serie ‚Shrinking‘ mitzuwirken, und er gab zu, dass diese Erfahrung seine Leidenschaft für die Schauspielerei neu entfacht habe. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich sehe die Arbeit anderer Leute und denke mir, dass ich vielleicht etwas finden kann, das für mich als Schauspieler und als Autor passt. Und als Elternteil, Ehemann und Freund habe ich noch viel vor.“ Trotzdem räumte Fox ein, dass er weiterhin mit „neuen Herausforderungen“ durch Parkinson zu kämpfen habe. Er erklärte: „Ich wache auf und merke, was für ein Tag es werden wird, und versuche, mich darauf einzustellen. Körperlich bekomme ich immer wieder neue Herausforderungen – und ich meistere sie. Ich sitze oft im Rollstuhl, und daran musste ich mich erst gewöhnen. Man nimmt das Gute, das man bekommt, und packt es an.“