Stars Michael Sheen hat ‚fast sein gesamtes Geld verschenkt‘

Michael Sheen at press night of A Christmas Carol at The Old Vic Theatre - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 14:00 Uhr

Michael Sheen hat 'fast sein gesamtes Geld verschenkt'.

Michael Sheen hat nach eigenen Angaben „so gut wie sein ganzes Geld“ abgegeben.

Der 57-jährige Schauspieler, der sich selbst schon als gemeinnützig wirtschaftend bezeichnet hat, setzt sich seit Jahren für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein. Dafür verkaufte er unter anderem Immobilien, um ein Projekt gegen Obdachlosigkeit zu finanzieren. Außerdem nutzte er einst 100.000 Pfund seines Privatvermögens, um anonym die Schulden fremder Menschen zu begleichen.

Seine Einstellung zum Geld reicht bis in seine Jugend zurück, wie Sheen im Gespräch mit dem Magazin ‚Saga‘ erklärte. „Mit 18 war es mir völlig egal, ob ich Geld hatte oder nicht. Ich lebte zwar nicht in Armut, kam aber mit dem aus, was ich hatte.“ In gewisser Weise habe sich sein Leben im Laufe der Jahrzehnte wieder an seinen Ausgangspunkt angenähert. „Wie bei vielen Dingen in meinem Leben bin ich erst weggegangen und dann wieder nach Hause zurückgekehrt. Ich lebe beispielsweise wieder in Wales. Damit hätte ich niemals gerechnet. Außerdem stehe ich wieder häufiger auf der Theaterbühne.“

Der Schauspieler, der unter anderem aus ‚The Twilight Saga‘, ‚Alice in Wonderland‘, ‚Masters of Sex‘, ‚Good Omens‘ und ‚The Queen‘ bekannt ist, betonte, dass er großes Glück gehabt habe, beruflich viel Geld verdienen zu können. „Ob absichtlich oder eher nebenbei, am Ende habe ich so gut wie alles davon wieder weggegeben.“ Auch mit 57 Jahren spielen materielle Dinge für Sheen kaum eine Rolle. Wichtig sei ihm vor allem, dass seine Familie abgesichert ist und ein Zuhause hat. „Ich möchte sicherstellen, dass es meiner Familie gut geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und alles andere geregelt ist. Aber was Geld und Besitz angeht, denke ich mit 57 noch genauso wie mit 18“, sagte er. „Das hätte ich damals niemals vorhergesehen.“

Eine weitere große Veränderung in seinem Leben sei die Erfahrung gewesen, Vater zu werden. Sheen hat drei Töchter: Lily Mo Sheen (27), die aus seiner früheren Beziehung mit Schauspielerin Kate Beckinsale stammt, sowie Lyra (6) und Mabli (4) mit seiner heutigen Partnerin, der Schauspielerin Anna Lundberg. „Mein Leben war zwar eine Achterbahnfahrt, und ich habe auch Fehler gemacht, aber die Elternschaft verändert einen ungemein. Dadurch hat sich meine gesamte Sicht auf das Leben verändert“, erklärte er.

Zufrieden ist Sheen auch damit, dass er sich seinen Ehrgeiz bewahrt hat, inzwischen aber weniger von Unsicherheiten getrieben wird. Als junger Mann habe er geglaubt, es sei tragisch, wenn Menschen mit zunehmendem Alter ihren Wunsch verlören, die Welt zu verändern. „Ich dachte früher, das Schlimmste wäre, irgendwann seinen Ehrgeiz und den Willen zu verlieren, etwas auf der Welt zu bewegen. Heute weiß ich, dass das überhaupt nicht so sein muss. Man kann an diesen Idealen festhalten. Ich empfinde sie noch genauso stark wie früher, wenn nicht sogar stärker.“ Gleichzeitig habe er gelernt, hinderliche Selbstzweifel loszulassen und anderen Menschen offener zu begegnen. Dazu gehöre auch, deren Erfahrungen ernst zu nehmen und nicht vorschnell zu urteilen. „Es geht zum Beispiel darum, anderen Menschen wirklich zuzuhören und ihre Erfahrungen anzuerkennen, statt dabei so zurückhaltend zu sein, wie man es vielleicht früher war. Die Dinge sind nicht immer schwarz oder weiß. Es gibt nicht einfach nur die Guten und die Bösen“, sagte Sheen.