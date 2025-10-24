Stars Michelle ist sich sicher: Es gibt kein Zurück mehr

Bang Showbiz | 24.10.2025, 14:00 Uhr

Michelle ist fest entschlossen, ihre Karriere nach über 30 Jahren zu beenden.

Die deutsche Schlagerikone gab vor kurzem bekannt, dass sie sich nach mehr als drei Jahrzehnten endgültig von der Bühne verabschieden will. Zuvor will die ‚Wer Liebe lebt‘-Interpretin allerdings noch ausgedehnt auf Tour gehen, um ihren Fans Adieu zu sagen. Dass sie womöglich – wie so viele andere Stars – trotz ihrer Abschiedstournee noch einmal zurückkehren könnte, glaubt Michelle derweil nicht. In einem Interview mit RTL erklärte die 53-Jährige, dass es kein Zurück mehr gebe. Sie betonte dabei, dass ihre Entscheidung nicht spontan getroffen wurde, sondern sich über einen längeren Zeitraum entwickelt habe: „So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, die wächst ja in einem selbst.“

Da sie seit längerer Zeit auch Großmutter ist, freut sich die Sängerin auf mehr Zeit mit ihrer Familie. „Mein Herz blutet nicht“, sagt sie über das kommende Ende ihrer Karriere. Für ihre Fans hat Michelle außerdem eine tröstende Nachricht im Gepäck. Sie erklärt: „Es ist ja nicht so, dass ich dann weg vom Fenster bin, meine Musik bleibt ja.“

Ganz in Rente will Michelle allerdings noch nicht gehen. Stattdessen hat die Entertainerin geplant, sich zukünftig verschiedenen Projekten zu widmen, die jedoch nichts mit Musik zu tun haben werden. Doch vor allem will sich die Musikerin die Zeit zurückholen, die sie aufgrund ihrer zahlreichen Auftritte nicht mit ihren Angehörigen verbringen konnte. „Ich habe mein erstes Enkelkind und spüre jetzt einfach auch, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte und wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbracht habe“, erzählt sie emotional.