Stars Michelle Trachtenberg: Ihr Partner Jay Cohen ist dankbar für Unterstützung nach dem Tod des Stars

Michelle Trachtenberg - Famous - Women In Film Awards - LA - June 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 09:00 Uhr

Der Partner des Stars hat nach dem Tod der Schauspielerin sein Schweigen gebrochen.

Michelle Trachtenbergs Partner Jay Cohen hat nach dem Tod der Schauspielerin sein Schweigen gebrochen.

Die ‚Gossip Girl‘-Schauspielerin war im Februar im Alter von 39 Jahren an den Folgen von Diabetes gestorben.

Trachtenbergs Partner zeigte sich jetzt dankbar für die Unterstützung seiner Angehörigen, als er über seine Trauer sprach. Jay schrieb auf seinem Account auf Instagram: „Ich bin euch allen so dankbar, dass ihr unsere gemeinsame Freude teilt, mir bei Tragödien und der Heilung von Schmerz und Trauer helft. Ich bin mir sicher, dass viele von euch wissen, was ich damit meine.“ Cohen teilte einem Follower, der den Beitrag kommentierte, zudem mit, dass er schon „bald“ mehr über die verstorbene Prominente erzählen werde. Jay fügte hinzu: „Michelle wurde von so vielen geliebt.“ Michelle hatte die Rolle der problematischen Georgina Sparks in ‚Gossip Girl‘ gespielt und ihr vorzeitiger Tod löste bei den Stars der Show große Trauer aus. Leighton Meester, die in der von 2007 bis 2012 ausgestrahlten Serie den Part der Blair Waldorf verkörperte, bezeichnete den Tod ihres Co-Stars zuvor als „niederschmetternd“. Die 39-jährige Schauspielerin erzählte in einem Interview mit dem ‚Flaunt‘-Magazin: „Es ist niederschmetternd. Sie war eine wundervolle, talentierte Person, und alle liebten sie. Es ist sehr, sehr traurig für alle, die sie kannten.“