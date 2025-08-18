Stars Michelle Yeoh teilt Geheimnis ihrer glücklichen Ehe nach 19 Jahren Verlobung

Michelle Yeoh at FIJI Water at The 3rd Annual Gold House GOLD GALA at The Music Center 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über ihre langjährige Beziehung mit dem ehemaligen Ferrari-CEO Jean Todt.

Michelle Yeoh hat das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe nach einer 19-jährigen Verlobung verraten.

Die ‚Everything Everywhere All At Once‘-Darstellerin lernte den ehemaligen Ferrari-CEO Jean Todt 2004 in Shanghai kennen. Schon einen Monat später waren die Stars verlobt – geheiratet haben sie jedoch erst 2023. Nun enthüllte Michelle, dass das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Beziehung darin liegt, jeden Tag wie eine „Feier“ zu behandeln.

Sie sagte dem Magazin ‚People‘: „Wir sind jetzt seit 21 Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet… Was wir uns sagen, ist: ‚Jeder Tag sollte eine Feier sein. Warum warten wir auf einen besonderen Tag?'“ Die 63-Jährige ergänzte über ihren Partner: „Ich bin so gesegnet, weil er mich in dem, was ich tue, so sehr unterstützt. Ich liebe meine Arbeit, das ist meine Leidenschaft. Er hat mir nie vorgeworfen: ‚Du verbringst zu viel Zeit fern von mir‘ – was manchmal stimmt –, sondern er ist sehr verständnisvoll.“

Außerdem verriet sie, dass Jean ihre Beziehung nicht in Jahren zählt, sondern ihr immer eine genauere Aufschlüsselung gibt. Die Oscar-Preisträgerin erklärte: „Er zählt nicht in Jahren. Er sagt mir, dass wir seit über 7.000 Tagen zusammen sind. Und wenn ich genauer nachfrage, nennt er mir sogar Stunden und Minuten.“

Die Schauspielerin hatte Jeans Liebe zu Zahlen bereits 2023 im Programmheft ihrer Hochzeit erwähnt. Dort stand: „Heute, nach 6.992 Tagen, am 27. Juli 2023 in Genf, umgeben von Familie und Freunden, freuen wir uns so sehr, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern.“ Nach der Hochzeit in der Schweiz gab sich das Paar im Dezember 2023 in Michelles Heimatstadt Ipoh in Malaysia noch ein zweites Mal das Jawort.