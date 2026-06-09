Stars Ariana Grande und Ethan Slater ’nach fast drei Jahren Beziehung getrennt‘

Ariana Grande and Ethan Slater - Academy Awards 2025 - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 09:00 Uhr

Ariana Grande und Ethan Slater haben sich nach fast drei Jahren Beziehung getrennt.

Die beiden ‚Wicked‘-Co-Stars sollen ihre Romanze bereits vor „mehreren Monaten“ beendet haben. Erstmals wurden sie im Juli 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Ein Insider sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Die Trennung verlief einvernehmlich. Sie haben sich viel Zeit genommen, sorgfältig darüber nachgedacht und beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Sie sind weiterhin befreundet und unterstützen sich gegenseitig sehr. Tatsächlich sind sie schon seit mehreren Monaten still und leise getrennt.“

Die 32-jährige Popsängerin und der 34-jährige Schauspieler lernten sich am Set des Films ‚Wicked‘ kennen, in dem Ariana die Rolle der Glinda spielte und Ethan Boq verkörperte. Trotz der Trennung soll es Ariana „sehr gut gehen“. Am Samstag (06. Juni) startete sie ihre Eternal Sunshine Tour. Zudem wird sie am 31. Juli ihr achtes Studioalbum ‚Petal‘ veröffentlichen. Nachdem sie erstmals 2023 miteinander in Verbindung gebracht worden waren, machten Ariana und Ethan ihre Beziehung im November 2024 auf Instagram offiziell. Beide spielten neben Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh und Peter Dinklage in ‚Wicked‘.

Im März erklärte die Sängerin, sie sei „unglaublich stolz“ auf Ethan. Nach dessen erfolgreicher Aufführungsserie des Off-Broadway-Stücks ‚Marcel on the Train‘, in dem er den französischen Pantomimen Marcel Marceau verkörperte und das er mitgeschrieben hatte, schwärmte Ariana von ihrem ‚Wicked: For Good‘-Kollegen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Aufführungsreihe dieser wirklich wunderschönen Show.“ Dazu postete sie ein Schmetterlings-Emoji sowie zwei Herzumrisse und ergänzte: „Ich bin so unglaublich stolz.“

Noch im vergangenen November hieß es, Ariana und Ethan würden ihre Beziehung trotz voller Terminkalender erfolgreich meistern. Ein Insider sagte damals gegenüber ‚PEOPLE‘: „Beide haben sehr viel um die Ohren, aber ihre Beziehung ist etwas Ernstes.“ Das Paar war zu dieser Zeit intensiv mit der Promotion seines Films ‚Wicked: For Good‘ beschäftigt, wurde jedoch zuvor nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Der Insider erklärte: „Sie unterstützen die Karrieren des jeweils anderen unglaublich stark und freuen sich darauf, dass alle ihren neuen Film sehen können.“