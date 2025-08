Stars Mike Heiter: Stolz auf seine Ehe mit Leyla Lahouar

Bang Showbiz | 05.08.2025, 14:00 Uhr

Der Star hat von der Ehe mit seiner Partnerin geschwärmt.

Mike Heiter (33) hat von seiner Ehe mit Leyla Lahouar (29) geschwärmt.

Das frisch verheiratete Paar nahm am Montagabend (4. August) gemeinsam an der großen Kick-off-Party von Star-Friseur Musti in Düsseldorf teil.

Heiter verriet bei dem Event in einem Interview mit RTL begeistert, dass er sich durch die Ehe mit Leyla jetzt „zumindest auf Papier“ als „erwachsen“ bezeichnen könne. Der Prominente scherzte: „Man ist jetzt erwachsen – zumindest auf Papier.“ Und auch Lahouar sprach überglücklich über die schönen Veränderungen, die die Hochzeit in das Leben der Stars brachte. Mikes Partnerin enthüllte: „Es ist ein total geiles Gefühl. Vor allem, weil Mike mich den ganzen Menschen als ‚meine Frau‘ vorgestellt hat.“ Die Stars planen, ihre Ehe Ende August mit einer riesigen Party in Italien erneut zu zelebrieren. Für das glückliche Paar laufen die Vorbereitungen auf die geplanten Feierlichkeiten aktuell auf Hochtouren. Heiter und Lahouar freuen sich derzeit nicht nur auf die bevorstehende Feier, sondern erzählten auch, dass sich ihr Zusammenleben seit der Eheschließung verändert habe. Mike erklärte: „Wir streiten uns jetzt anders“, woraufhin Leyla lachend hinzufügte: „Nicht mehr so eklig.“