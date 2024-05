Film Mila Kunis: Rolle in ‚Knives Out 3‘

Mila Kunis - Luckiest Girl Alive Premiere - New York City - September 29th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich dem Cast des Films angeschlossen.

Mila Kunis hat sich dem Cast von ‚Knives Out 3‘ angeschlossen.

Die 40-jährige Schauspielerin wird in dem neuen Krimifilm neben Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close und Jeremy Renner mitspielen.

Der kommende Film heißt ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘, in dem Daniel Craig in der Rolle des Detektivs Benoit Blanc zurück ist, während Rian Johnson erneut die Regie führt. Die Handlungsdetails des Netflix-Films werden bisher noch geheim gehalten, wobei Rian den Fans jedoch vor kurzem in einem Social-Media-Post einen Vorgeschmack darauf gab, was sie erwarten können. Der ‚Star Wars‘-Filmemacher verkündete auf seinem Account auf X: „Ich liebe alles an Krimis, aber was ich am meisten liebe, ist, wie formbar dieses Genre ist. Es gibt ein ganzes Tonspektrum von Carr bis Christie, und diese Bandbreite erkunden zu dürfen, das ist eines der aufregendsten Dinge daran, Benoit-Blanc-Filme zu drehen. Wir stehen kurz vor der Produktion des dritten Films, und ich freue mich sehr, sehr darüber, den Titel bekannt zu geben, der einen kleinen Hinweis darauf gibt, wohin es gehen wird.“ Netflix hatte die Rechte an dem zweiten und dritten ‚Knives Out‘-Film in einem 450-Millionen-Dollar-Deal im Jahr 2021 erhalten.