Stars Miles Teller möchte für immer mit seiner Frau zusammen sein

Miles Teller and Keleigh Sperry - 2019 Vanity Fair Oscars party - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 14:00 Uhr

Der US-Schauspieler ist seit 2019 mit Keleigh Sperry verheiratet.

Miles Teller kann sich nichts Schöneres vorstellen, als sein restliches Leben mit seiner Frau zu verbringen.

Der US-Schauspieler heiratete Keleigh Sperry 2019 und lobte das „reinherzige“ Model dafür, eine stabilisierende Kraft in seinem Leben zu sein. „Sie ist einfach die Beste, Mann“, schwärmte er gegenüber ‚People‘. „Als wir uns das Jawort gaben, haben wir uns vorgestellt, für immer, ewig zusammen zu sein.“ Der 38-Jährige erzählte weiter: „Sie erdet wirklich alles in meinem Leben auf so eine schöne Weise. Sie ist unglaublich reinherzig.“

Miles verbrachte Zeit damit, die Beziehung seiner Großeltern zu beobachten, weil die beiden eine so „besondere“ Bindung hatten. Sein Großvater verstarb letzten Dezember, bevor Miles mit den Dreharbeiten zum Film ‚Eternity‘ begann. „Es war wirklich schön, sie einfach zu beobachten. Sie sind so verliebt. Oftmals, wenn Menschen so lange verheiratet waren, und einer von beiden geht, passiert das beim anderen … normalerweise nicht lange danach, weil es wie ein gebrochenes Herz ist“, schilderte er. Das sei „wirklich etwas Besonderes“, zeigte sich der ‚Top Gun: Maverick‘-Darsteller überzeugt. „Ich komme aus einer langen Reihe großartiger Männer, und ich bin stolz, das zu repräsentieren.“

Miles enthüllte zuvor, dass Keleigh ihn dreimal abblitzen ließ, bevor sie zustimmte, mit ihm auszugehen. „Ich würde sagen, dass ich mir selbst auf die Schulter klopfen kann, weil ich immer wieder zurückgekommen bin und versucht habe, sie zu erobern“, plauderte er gegenüber ‚E! News‘ aus. Der ‚The Gorge‘-Star lernte die brünette Schönheit 2013 backstage auf einer Grammys-Party kennen.