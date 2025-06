Stars Miley Cyrus behauptet, ihr Vater Billy Ray Cyrus habe am Set von Hannah Montana „Gras geraucht“

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin spricht über einen Vorfall am Set der Serie, bei dem ihr Vater offenbar der Schuldige war.

Miley Cyrus behauptet, ihr Vater Billy Ray Cyrus habe am Set von ‚Hannah Montana‘ „Gras geraucht“ – und sie sei dafür verantwortlich gemacht worden. Die Sängerin wurde durch die Serie berühmt, in der sie eine Teenagerin spielte, die heimlich ein Doppelleben als Popstar führt. Die Show lief von 2006 bis 2011. Jetzt erinnerte sich Miley an ihre „lustigste“ Anekdote von den Dreharbeiten – nämlich, dass ihr Country-Star-Vater backstage einen Joint rauchte – und sie den Ärger dafür bekam. In einem Auftritt im Podcast ‚Sorry We’re Cyrus‘ mit ihrer Mutter Tish Cyrus und Schwester Brandi Cyrus wurde sie gefragt, was ihr lustigster Moment aus der Serie gewesen sei. Miley erklärte: „Dad hat Gras geraucht und alle haben mir die Schuld gegeben. Es war urkomisch … Er hat nicht geteilt, weil Tish damals noch nicht gekifft hat.“

Tish erinnerte sich an den Vorfall und erzählte, dass sie nicht glaubte, dass Billy Ray – von dem sie sich 2023 scheiden ließ – dafür verantwortlich war. Stattdessen hielt sie Mileys Co-Star Mitchel Musso für den Schuldigen. Sie sagte: „Die haben mich angerufen und gesagt, B-Ray raucht Gras, und ich meinte: ‚Auf keinen Fall, das würde er nie tun. Das war bestimmt Mitchel Musso!'“ Miley fügte hinzu: „Na ja, es war Mitchel. Es war Mitchel Musso! Es waren beide.“

Mitchel – der in der Serie Oliver spielte – erinnerte sich jedoch ganz anders an den Vorfall. In einem Statement gegenüber ‚E! News‘ sagte er: „Also, so erinnere ich mich nicht daran. Allerdings habe ich jede Menge Geschichten aus der Zeit, über die es sich lohnen würde zu reden. Wenn wir also die Hannah-Montana-Geschichte nochmal aufrollen wollen – sagt einfach Bescheid. Alles Liebe an Miley und die Familie … selbst wenn die neuen Versionen der Geschichte ziemlich kreativ werden.“