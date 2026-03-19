Musik Miley Cyrus bereut ihre ‚mutigen und kompromisslosen‘ Eskapaden nicht

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin blickt ohne Reue auf ihre Zeit nach 'Hannah Montana' zurück, in der sie ein freizügigeres Image wählte.

Miley Cyrus ist überzeugt, dass die Neuerfindung ihres Images die richtige Entscheidung war.

Die 33-jährige Popsängerin wurde durch ihre Rolle als Hannah Montana in der erfolgreichen Disney-Serie (2006–2011) berühmt. In ihren späten Teenagerjahren entschied sie sich jedoch für ein deutlich gewagteres, freizügigeres Image – und bereut diesen Schritt heute kein bisschen.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet Miley: „Ich habe mich damals mutig und kompromisslos der Welt präsentiert, obwohl ich auch den sicheren Weg hätte gehen können. Vielleicht wäre das zu dem Zeitpunkt ebenfalls erfolgreich gewesen und nicht so belastend – aber ich hätte nicht dieselbe Belohnung gehabt.“ Mit Hinblick auf ihren gegenwärtigen Erfolg fügte die Schauspielerin hinzu: „Ich weiß nicht, ob meine Karriere heute so nachhaltig wäre.“

Trotzdem betonte Miley, dass sie nicht denselben Druck erlebt habe wie viele andere Kinderstars. Die Tochter von Country-Star Billy Ray Cyrus erklärte: „Meine Eltern waren nicht darauf angewiesen, dass ich berühmt werde, um zu überleben oder stabil zu sein. Bei vielen Kindern ist es so, dass die Eltern es mehr wollen als sie selbst – oder dass die Kinder plötzlich für das gesamte Familieneinkommen verantwortlich sind.“ Das sei nie ihre Aufgabe gewesen. „Jeder Cent, den ich verdient habe, ging auf mein eigenes Konto, weil meine Eltern verantwortungsvoll waren“, fügte sie hinzu.

Kürzlich hatte Miley enthüllt, dass sie „keine Angst“ habe, sich eines Tages aus dem Entertainment-Business zurückzuziehen. Die Chartstürmerin sei nicht an die Branche gebunden und offen für die Möglichkeit, irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen. Im Gespräch mit Pamela Anderson für ‚CR Fashion Book‘ erklärte sie: „Erst Ende zwanzig, Anfang dreißig habe ich angefangen zu überlegen: ‚Ist das noch das, was ich will?‘ Bisher ist die Antwort ja – aber ich habe keine Angst vor dem Tag, an dem sie nein lautet. Ich weiß nicht, ob dieser Tag kommt – wenn mir das alles nicht mehr so am Herzen liegt wie jetzt.“