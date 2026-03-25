Stars Miley Cyrus: Das sagt sie nach den Dreharbeiten zum ‚Hannah Montana‘-Special

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 11:00 Uhr

Miley Cyrus hat es geliebt, das ‚Hannah Montana 20th Anniversary Special‘ zu drehen.

Die 33-jährige Popsängerin spielte die Titelfigur in der erfolgreichen Disney-Sitcom zwischen 2006 und 2011. Miley hat nun verraten, dass es ihr große Freude gemacht habe, für das neue Disney-Special auf ihre früheren Erlebnisse zurückzublicken.

„Es ist pure Freude, Aufregung und Feierlichkeit“, sagte Miley jetzt im Gespräch mit ‚Extra‘. „Dieses Special ist wirklich ein Geschenk – nicht nur für die Fans, sondern auch für mich selbst. Es ist wirklich eine Ehre, diese Entwicklung zu feiern.“ Miley spielte tatsächlich eine entscheidende Rolle dabei, Disney von dem Special zu überzeugen, hält sich aber zu einer möglichen Neuauflage der Serie derzeit bedeckt. Auf die Frage, ob ein Reboot geplant sein könnte, antwortete Miley: „Wir werden sehen, was in Zukunft passiert.“

Anfang dieses Monats verriet Miley, dass sie das ‚Hannah Montana‘-Jubiläumsspecial regelrecht „ins Leben hineingewillt“ haben – denn die Schauspielerin hatte tatsächlich schon über die Möglichkeit eines Jubiläumsspecials gesprochen, bevor Disney überhaupt auf sie zukam. Miley – die sich seit ihrem Abschied von der Erfolgsserie auf ihre Musikkarriere konzentriert hat – sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe mir diese schreckliche Angewohnheit angeeignet, aber eigentlich glaube ich, dass es ein guter Rat von Dolly [Parton] war. Sie hat mir gesagt, dass man etwas, das man will, schon bewerben soll, bevor es überhaupt existiert. Dann kann niemand Nein sagen.“ Also habe sie einfach angefangen, für ein ‚Hannah Montana‘-Special zum 20. Jubiläum zu werben, das buchstäblich noch gar nicht existierte. Sie fügte hinzu: „Ich glaube, sogar Disney vergisst manchmal die Verbindung zwischen mir und Hannah. Es ist nicht nur eine TV-Serie. Ich sehe jeden Tag, wie wichtig Hannah für die Menschen ist. Wenn ich reise, bringen mir Leute ‚Hannah‘-Merchandise mit.“

Miley begann schließlich, Disney Reaktionen von Fans auf die Idee zu schicken. Charlie Andrews, ein Disney-Manager, der neue Fangemeinschaften für ältere Disney-Channel-Serien aufbaut, erklärte: „Sie hat es ins Leben hineingewillt. Das, worauf sie bestanden hat, war, dass das für die Fans ist. Das ist buchstäblich in jede Entscheidung eingeflossen, die sie getroffen hat.“