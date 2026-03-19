Stars Miley Cyrus hat das ‚Hannah Montana‘-Special ins ‚Leben gerufen‘

Miley Cyrus - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Oscars BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 09:00 Uhr

Die Popsängerin ist stolz darauf, was sie mit 'Hannah Montana' erreicht hat.

Miley Cyrus hat das Jubiläums-Special zu ‚Hannah Montana‘ quasi manifestiert.

Die 33-jährige Popsängerin spielte zwischen 2006 und 2011 die Hauptrolle in der erfolgreichen Disney-Serie. Miley begann schon über ein 20-jähriges Jubiläums-Special zu sprechen, bevor sie überhaupt offiziell darauf angesprochen wurde.

„Ich habe mir diese schreckliche Angewohnheit angeeignet – aber eigentlich war es ein guter Rat – von Dolly [Parton]“, verriet der Star gegenüber ‚Variety‘. „Sie hat mir gesagt: Wenn du willst, dass etwas passiert, dann bewirb es, bevor es überhaupt existiert.“ Auf diese Weise könne niemand Nein sagen. „Also habe ich einfach angefangen, ein ‚Hannah Montana‘-20-Jahre-Special zu promoten, das buchstäblich noch gar nicht existierte“, fügte die Musikerin hinzu. „Ich glaube, selbst Disney vergisst manchmal die Verbindung zwischen mir und Hannah.“

Die ‚Flowers‘-Interpretin betonte, dass ‚Hannah Montana‘ nicht nur eine TV-Serie sei. „Ich sehe jeden Tag, wie wichtig Hannah für die Menschen ist. Wenn ich reise, bringen mir Leute ‚Hannah‘-Merch mit. Sie fragen: ‚Wirst du jemals eine weitere Staffel machen?'“, schilderte sie. Schließlich begann Miley, Fanreaktionen an Disney weiterzuleiten. Charlie Andrews, ein Disney-Manager, der neue Fangemeinden für ältere Disney-Channel-Formate fördert, erklärte: „Sie hat es ins Leben gerufen. Das Wichtigste für sie war, dass es für die Fans ist. Das ist in jede einzelne Entscheidung eingeflossen, die sie getroffen hat.“

Miley feierte bereits große Erfolge als Sängerin und Schauspielerin und hat nicht vor, sich von ihrer Vergangenheit zu distanzieren. „Viele Künstler haben das Gefühl, dass sie etwas hinter sich lassen müssen, um eine neue Version von sich selbst zu werden. Aber ich wäre lieber wie eine wunderschöne Patchwork-Decke“, verriet sie. „Ich möchte jedes kleine Stück von allem, was ich war, nehmen und daraus ein Mosaik dessen erschaffen, wer ich heute bin.“

Die Sängerin betonte außerdem, dass sie sehr stolz auf ‚Hannah Montana‘ ist. Die Serie werde immer ein Teil von ihr sein. „Dass es den Menschen auch all die Jahre später noch so viel bedeutet, macht mich sehr stolz. Dieses ‚Hannahversary‘ ist meine Art, das zu feiern und den Fans zu danken, die mich seit 20 Jahren begleiten“, ergänzte sie.