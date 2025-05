Stars Miley Cyrus hat eine große Wucherung auf ihren Stimmbändern

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat preisgegeben, dass sie einen Polypen auf ihren Stimmbändern hat, den sie allerdings nicht entfernen lassen möchte.

Miley Cyrus hat laut eigener Aussage einen „sehr großen“ Polypen auf ihren Stimmbändern.

Die ‚Flowers‘-Interpretin ist für die besonders tiefe, rauchige Qualität ihrer Stimme bekannt. Wie Miley jetzt preisgab, liegt der eindrucksvolle Klang ihres Gesangs unter anderem an einer Wucherung auf ihren Stimmbändern, sowie am sogenannten Reinke-Ödem, einer Schwellung der Stimmlippen, die zu einer Verdickung der Stimmbänder führt. Obwohl diese verschiedenen gesundheitlichen Probleme der einstigen ‚Hannah Montana‘-Darstellerin ihre Bühnenauftritte extrem erschweren, ist sich Miley sicher, dass sie ihre Stimmbänder nicht operieren lassen will. Grund dafür sei ihre Angst, nach einem Eingriff eine veränderte Stimmfarbe zu haben. In der ‚Zane Lowe Show‘ von ‚Apple Music 1‘ erklärte sie: „Ich hatte das sogenannte Reinke-Ödem, das ist sozusagen ein Missbrauch der Stimmbänder. Und 21 zu sein, wach zu bleiben und zu trinken, zu rauchen und Party zu machen nach jedem Konzert hilft natürlich nicht. Aber in meinem Fall hat es das nicht ausgelöst. Meine Stimme hat sich schon immer so angehört.“

Die 32-jährige Popikone erklärt im Interview weiter, dass der Zustand ihrer Stimme mit einem Marathon zu vergleichen sei, den man mit Gewichten an den Knöcheln absolviere. Trotzdem will Miley sich keinesfalls unters Messer legen, wie sie betont: „Meine Stimme ist dadurch super einzigartig, aber ich habe das Reinke-Ödem und ich habe einen großen Polypen auf meinen Stimmbändern und ich bin nicht dazu bereit das zu ändern, denn die Chance nach einem Eingriff aufzuwachen und nicht mehr wie ich selbst zu klingen ist möglich…ich bin deshalb also hin und hergerissen.“