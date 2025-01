Nach Chaos-Auftritt für Trump Miley Cyrus hat „kein Interesse“ mehr an Beziehung zu ihrem Vater

Die Beziehung von Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus liegt momentan auf Eis. (mia/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 21:00 Uhr

Billy Ray Cyrus macht seinen Kindern mit einem desaströsen Auftritt Sorge. Von seiner berühmtesten Tochter Miley Cyrus ist zu hören, dass sie aktuell kein Interesse daran hat, sich mit ihrem Vater zu versöhnen.

Miley Cyrus (32) steht momentan nicht der Sinn danach, die Beziehung zu ihrem Vater zu verbessern, wie "Page Six" von Insidern erfahren haben will. Billy Ray Cyrus (63) hatte mit einem chaotischen Auftritt beim Liberty Ball von US-Präsident Donald Trump (78) am Montag erst wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Der Country-Musiker hatte zwei Songs auf der Bühne performt, dabei mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und sich merkwürdig benommen. Den desaströsen Auftritt ihres Vaters bei der Trump-Veranstaltung soll Cyrus als "besorgniserregend" wahrgenommen haben. Laut Quellen aus dem Umfeld der Sängerin sollen Vater und Tochter aber schon "seit langer Zeit" keine Beziehung mehr zueinander haben. Weiter soll die Sängerin "kein Interesse" daran haben, daran etwas zu ändern.

Die Beziehung der beiden ist schon länger belastet. Im Zuge eines Rosenkriegs während seiner letzten Scheidung waren im Sommer 2024 Aufnahmen an die Öffentlichkeit gekommen, in denen der Musiker auch über seine Tochter schimpft und sie als "Schlampe" und "Teufel" bezeichnet.

Bruder Trace Cyrus teilt Besorgnis auf Instagram

Auch Billy Ray Cyrus' Sohn Trace Cyrus (35) hatte nach dem Auftritt seine Besorgnis über seinen Vater geteilt – mit einem langen, offenen Brief auf Instagram. Darin heißt es unter anderem: "Du bist nicht gesund, Dad und jeder merkt es." Zudem appellierte der Sohn an seinen Vater, Hilfe anzunehmen und schrieb: "Während ich dies mit Tränen in den Augen schreibe, hoffe ich, dass du erkennst, dass diese Nachricht nur aus Liebe kommt und auch aus Angst, dass die Welt dich viel zu früh verlieren könnte."

Seinen Post soll Trace Cyrus mit seinen Geschwistern abgesprochen haben. Auch Noah Cyrus (25), die jüngere Schwester von Miley Cyrus, soll demnach in Sorge über ihren Vater sein. Sie soll sich weiterhin eine engere Beziehung zu ihrem Vater wünschen, auch wenn er nie für sie dagewesen wäre, wie ihr Bruder ihm in dem Brief auch vorwirft. Und auch Cyrus' Ex-Frau Firerose hat die Sorge über ihren Ex-Mann öffentlich geteilt. "Es ist sehr traurig zu sehen, dass die gleichen Kämpfe für ihn weitergehen, aber ich bin froh, dass die Wahrheit ans Licht kommt", sagte sie "Page Six".

Einzig Braison Cyrus (30) stimmt nicht in den Sorgen-Kanon mit ein. Er hat das kommende Album seines Vaters produziert und behauptet auf Social Media, dieser wäre glücklich und gesund.