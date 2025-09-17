Musik Miley Cyrus: Ihr Song mit Fleetwood Mac erscheint diese Woche

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat mit Mitgliedern der ikonischen Band zusammengearbeitet.

Miley Cyrus wird am Freitag (19. September) ‚Secrets‘ veröffentlichen, ihre Kollaboration mit Fleetwood Mac.

Nachdem Billy Ray Cyrus im August zu seinem 64. Geburtstag angedeutet hatte, dass seine Tochter den Song mit Mitgliedern der legendären Rockband aufgenommen habe, teilte Miley den Track nun offiziell mit der Welt.

Fleetwood Mac-Gründer Mick Fleetwood und das ehemalige Bandmitglied Lindsey Buckingham wirkten an dem Lied mit. Diese kleine Reunion ist durchaus etwas Besonderes – zumal die letzte Studioveröffentlichung der Gruppe das 2003 erschienene Album ‚Say You Will‘ war.

Billy Ray feierte seinen Geburtstag am 25. August und teilte seine Freude über die besondere musikalische Überraschung der 32-Jährigen. Zu einem Video, in dem er den Song auf seinem Smartphone hörte, schrieb Billy auf Instagram: „Zu meinem Geburtstag hat mir Miley das Geschenk der Musik gemacht und einen Song namens ‚Secrets‘ geschrieben und meine Lieblingsmusiker, Fleetwood Mac, dazu gebracht, mitzuspielen! Ich liebe dich, Mile.“

Der ‚Achy, Breaky Heart‘-Interpret schwärmte kürzlich, wie „stolz“ er auf seine berühmte Tochter sei. Billy Ray – der Miley mit seiner Ex-Frau Tish Cyrus hat – gratulierte der Grammy-Preisträgerin im Juni zur Veröffentlichung ihres neuesten Albums ‚Something Beautiful‘. Er schrieb damals auf Instagram: „So stolz auf dich, Mile!“

Miley wurde an der Seite ihres Vaters berühmt, als sie Ende der 2000er Jahre für die Titelrolle in ‚Hannah Montana‘ gecastet wurde, in der Billy Ray ihren Vater spielte. Im Gespräch mit der ‚New York Times‘ sprach die ‚Flowers‘-Künstlerin vor einigen Monaten über das aktuelle Verhältnis mit ihrem Vater. „Ich denke, Timing ist alles. Mit zunehmendem Alter respektiere ich meine Eltern als Individuen und nicht nur als Eltern“, erklärte sie.