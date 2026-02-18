Stars Miley Cyrus ist ’sehr stolz‘ auf ihren Disney-Erfolg

Miley Cyrus - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Oscars BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin macht bei einem 'Hannah Montana'-Special anlässlich des 20-jährigen Jubiläums mit.

Miley Cyrus blickt voller „Stolz“ auf ‚Hannah Montana‘ zurück.

Die 33-jährige Popsängerin freut sich darauf, gemeinsam mit Podcasterin Alex Cooper in Erinnerungen an ihre Zeit bei Disney zu schwelgen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Serie wird Cooper ein ausführliches Interview mit der Chartstürmerin führen.

Cyrus – die zwischen 2006 und 2011 in der Erfolgsserie mitspielte – erklärte in einem Statement: „Hannah Montana wird immer ein Teil dessen sein, wer ich bin. Was als TV-Show begann, wurde zu einer gemeinsamen Erfahrung, die mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat, und ich werde für diese Verbindung immer dankbar sein.“ Es mache sie „sehr stolz“, dass die Serie den Fans nach all den Jahren so viel bedeute. „Dieses ‚Hannahversary‘ ist meine Art zu feiern und den Fans zu danken, die mich 20 Jahre lang begleitet haben“, verriet der Star.

Das kommende Special wird bisher unveröffentlichtes Archivmaterial zeigen. Ayo Davis, Präsidentin von Disney Branded Television, ist überzeugt, dass das Vermächtnis der Serie weiterleben wird. „Hannah Montana hat so vielen Fans die Tür geöffnet, groß zu träumen, laut zu singen und jede Seite an sich selbst zu umarmen. Deshalb strahlt das Vermächtnis der Serie generationenübergreifend weiter“, erklärte Davis. Die Zusammenarbeit mit Cyrus bei diesem Special sei ein „Traum“ gewesen. „Es soll ein Liebesbrief an die Fans werden, die heute genauso leidenschaftlich sind wie beim Start der Serie vor fast 20 Jahren“, fügte Davis hinzu.