Stars Miley Cyrus kann auf Tour nur schwer nüchtern bleiben

Bang Showbiz | 16.07.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin unternimmt keine längeren Konzertreisen mehr, da sie sonst ihre Gesundheit gefährdet.

Miley Cyrus findet es „wirklich schwer, nüchtern zu bleiben“, während sie auf Tour ist. Die 32-jährige Popsängerin hat seit ihrer ‚Bangerz Tour‘ im Jahr 2014 kein Album mehr mit Live-Auftritten kombiniert. Nun hat sie verraten, dass sie auch in naher Zukunft nicht vorhat, abermals auf Tour zu gehen. Während eines Auftritts bei ‚Good Morning America‘ erklärte Miley, die 2017 endgültig das Kiffen aufgegeben hatte: „Es ist wirklich schwer, nüchtern zu bleiben, wenn man unterwegs ist, was so etwas wie eine Säule der Stabilität in meinem Leben ist. Nichts von dem, was ich erschaffe, wäre überhaupt möglich ohne die Art und Weise, wie ich über Dinge nachdenke.“ Miley glaubt außerdem, dass es nicht genügend „Infrastruktur“ für tourende Künstler gibt, die nicht zu Substanzen greifen wollen. Die Popikone sagte: „Ich habe die körperliche Fähigkeit. Ich habe die Möglichkeiten, auf Tour zu gehen. Ich wünschte, ich hätte den Drang dazu, aber den habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es eine Infrastruktur gibt, die Künstler unterstützt.“

Miley räumt des Weiteren ein, dass sich das Touren in der Vergangenheit negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Die ‚Wrecking Ball‘-Interpretin verriet: „Ich finde, es ist wirklich schwer, das mentale Wohlbefinden aufrechtzuerhalten.“ Bereits im Jahr 2023 gab Miley zu, dass das Touren „nicht gesund“ für sie sei. Die Sängerin hatte große Erfolge in ihrer Musikkarriere, aber sie glaubt, dass Touren „ihre Menschlichkeit auslöscht“ und ihre Fähigkeit, neue Songs zu schreiben, einschränkt. Die ‚Flowers‘-Interpretin erklärte in einem TikTok-Video: „Wenn jeden Tag die Beziehung zwischen mir und anderen Menschen aus Subjekt und Beobachter besteht, ist das nicht gesund für mich, weil es meine Menschlichkeit und meine Verbindung auslöscht. Und ohne meine Menschlichkeit und meine Verbindung kann ich keine Songwriterin sein – und das ist meine Priorität.“