Stars Miley Cyrus legt offenbar ihren Nachnamen ab

Miley Cyrus - May 2026 - Getty Images - Hollywood Walk of Fame Star Ceremony BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 10:00 Uhr

Miley Cyrus legt offenbar ihren Nachnamen ab.

Miley Cyrus sorgt mit einer überraschenden Änderung in den sozialen Medien für Aufsehen.

Die 33-jährige Sängerin tritt dort offenbar nur noch unter ihrem Vornamen auf. Ihre bisherigen Social-Media-Namen änderte sie in „Miley“ und veröffentlichte zudem ein neues Foto, das ebenfalls lediglich mit ihrem Vornamen versehen war. Eine Erklärung für die ungewöhnliche Namensänderung hat der Popstar bislang nicht geliefert. Der Zeitpunkt ist allerdings bemerkenswert: Cyrus steht kurz vor der Veröffentlichung neuer Musik. Erst kürzlich unterschrieb sie einen neuen Vertrag beim Plattenlabel Atlantic Records. Wann genau ihr zehntes Studioalbum erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Sängerin darin offenbar intensiv das Thema Liebe behandelt.

Im Gespräch mit Schauspielerin Daryl Hannah für das Magazin ‚Wonderland‘ beschrieb Cyrus ihre kommende Platte als persönliche Liebesgeschichte. „Dieses Album ist eine Liebesgeschichte, aber Liebesgeschichten sind niemals eindimensional. Sie haben immer mehrere Ebenen“, erklärte sie. Dabei gehe es nicht ausschließlich um romantische Gefühle. Ihre Musik sei grundsätzlich eng mit ihrem eigenen Leben verbunden. „Es gibt definitiv einen romantischen roten Faden, der sich durch das Album zieht, denn wie all meine Platten ist es ein Spiegelbild dessen, wo ich gerade in meinem Leben stehe“, sagte Cyrus.

Besonders wichtig sei für sie, dass sich ein bestimmtes Gefühl über mehrere Lebensphasen hinweg gehalten habe. Eine „friedliche Art von Liebe“ habe sich zu einem wiederkehrenden Motiv ihrer vergangenen drei Alben entwickelt. Damit meine sie nicht nur die Liebe zu einem anderen Menschen, sondern auch „die Liebe, die ich für mich selbst gefunden habe“.

Die mögliche Namensänderung kommt nur wenige Tage nach einem schweren persönlichen Verlust. Cyrus‘ Patentante Dolly Parton starb vergangene Woche im Alter von 80 Jahren. In einem emotionalen Instagram-Beitrag nahm die Sängerin Abschied von der Country-Ikone und bezeichnete sie als ihre „Tante Dolly“. „Das Gefühl, meine Tante Dolly zu verlieren, ist größer, als es sich richtig anfühlt, darüber zu sprechen“, schrieb Cyrus. Ihre intimsten gemeinsamen Momente würden privat bleiben. Zugleich erinnerte sie sich an eines ihrer letzten Gespräche, bei dem es um Musik und Veränderung gegangen sei. „Ich werde sie immer lieben und möchte sie stolz machen“, schrieb Cyrus weiter. „Mein Herz bricht für die Welt, ihre Familie und Freunde, die sie schmerzlich vermissen werden.“ Die Erinnerung an Parton werde sie begleiten: „Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich schon immer.“