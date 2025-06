Stars Miley Cyrus: Sie wurde als ‚abweisend‘ gegenüber ihren Fans kritisiert

25.06.2025

Miley Cyrus hat sich zu den Vorwürfen, dass sie ihren Fans gegenüber „abweisend“ gewesen sei, geäußert.

Die 32-jährige Popsängerin nahm am Wochenende gemeinsam mit Supermodel Naomi Campbell an einem speziellen Signier-Event für ihr neues ‚Something Beautiful‘-Album in London teil.

Naomi ist auf Mileys neuem Song ‚Every Girl You’ve Ever Loved‘ zu hören. Ein Video der Veranstaltung im Londoner Plattenladen Rough Trade East zeigt die beiden Stars beim Plaudern hinter einem Tisch. In dem Clip sind Fans zu sehen, die sich dem Tisch von der anderen Seite nähern und verlegen für ein Foto posieren, während Miley kurz aufblickt, lächelt und dann ihr Gespräch fortsetzt, während die Stars die Platten signieren. Ein Fan auf Reddit bezeichnete Cyrus daraufhin als „rücksichtslos und abweisend“, während andere sie als „unhöflich“ bezeichneten. Am Dienstag (24. Juni) schien die ‚Flowers‘-Hitmacherin auf die Kritik zu reagieren. Die Künstlerin schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Der Plattenladen bat aufgrund des unerwarteten Last-Minute-Besuchs um keine Fotos, aber wir wussten, dass der Abend festgehalten werden musste. Danke @vijatm für diese Momentaufnahmen. An alle, die gekommen sind, um unsere Single zu feiern: Wir lieben euch.“