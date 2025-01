Musik Miley Cyrus: „So stolz auf jeden Moment“ ihrer Musikkarriere

Miley Cyrus verriet, dass sie „so stolz auf jeden Moment“ ihrer Karriere sei.

Der 32-jährige Popstar hat sich als Künstlerin mehrmals neu erfunden und obwohl sie zu verschiedenen Zeitpunkten mit Kritik konfrontiert wurde, betonte Miley, dass sie nichts aus ihrer Karriere bereut.

Die ‚Flowers‘-Sängerin erklärte in einem Gespräch mit Pamela, das auf dem Instagram-Account des ‚Baywatch‘-Stars geteilt wurde: „Ich erlebte auf meinem Weg so viele Wendepunkte und Entwicklungen und – manche würden sagen Umwege. Aber am Ende kommt es immer wieder zurück, um die nächste Stufe dessen zu erreichen, was wir sind – etwas, das stärker ist, etwas, das realer ist. Komischerweise bin ich, wenn ich zurückblicke, auf all die Fehler, alles, worüber ich mir unsicher war oder was ich nicht verstanden habe, so stolz auf jeden Moment und jetzt auf jede Phase meines Lebens.“ Die Künstlerin erklärte, dass das Einzige, was sie an ihrer Karriere bereut, einige ihrer modischen Entscheidungen seien. Die Sängerin fügte hinzu: „Ich würde nicht zurückgehen und etwas ändern … Außer ein paar Dinge, die ich getragen habe.“ Im Dezember hatte Miley die sozialen Medien genutzt, um über ihr „bittersüßes“ Jahr 2024 nachzudenken.