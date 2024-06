Stars Miley Cyrus über ihre Zeit als Kinderstar beim Disney Channel

Miley Cyrus sprach darüber, dass sie während ihrer Zeit als Kinderstar „keine Zeit für Freunde“ hatte.

Die 31-jährige Popsängerin verriet, dass sie auf viele der „sozialen Erfahrungen“ verzichtete, als sie für den Disney Channel im Milliarden-Dollar-Franchise 'Hannah Montana' mitspielte, betonte jedoch, dass sie „keine schlechten Gefühle“ gegenüber dem Unternehmen hege.



Cyrus erzählte in einem Interview gegenüber dem 'W Magazine': „Das ist ein Ort, um die Reise zu feiern, sowohl bei Disney zu sein als auch dort seinen Abschluss zu machen. Insgesamt ist es eine großartige, sichere Erfahrung gewesen. Manche Leute haben 50- oder 60-jährige Karrieren, aber meine dauerte beinahe 20 Jahre, und heute bin ich 31. Ich war mehr Zeit meines Lebens in der Öffentlichkeit als nicht. Man sagt, dass der kreative Erwachsene das Kind ist, das überlebt hat. Ich habe als Kind wirklich hart gearbeitet. Ich bin nicht zum Abschlussball gegangen. Ich bin nicht Tanzen gegangen. Ich hatte nicht so viele soziale Erfahrungen oder Zeit für Freunde.” Miley fügte hinzu, dass sie die Erfahrungen beim Disney Channel jedoch nicht bereue und sagte: „Disney hat sehr viel von der Arbeit verdient, die ich als Kind leistete. Ich habe deswegen keine schlechten Gefühle. Das ist einfach die Wahrheit. Und deshalb finde ich, dass sie mir diesen Preis verleihen müssen.” Die 'Flowers'-Künstlerin war 12 Jahre alt, als sie aus mehr als 1.000 Bewerberinnen für die Hauptrolle in der Show ausgewählt wurde, die von den Abenteuern einer Schülerin handelt, die ein Doppelleben als Popstar führt.

Bang Showbiz | 03.06.2024, 18:00 Uhr

