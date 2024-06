Stars Miley Cyrus: Will sie Kinder?

Bang Showbiz | 04.06.2024, 12:05 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, ob sie sich eigenen Nachwuchs wünscht.

Miley Cyrus hat keine Ahnung, ob sie Mutter werden will.

Die Popsängerin war von 2018 bis 2020 mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Mittlerweile ist sie in einer Beziehung mit dem 25-jährigen Musiker Maxx Morando. Im Gespräch mit dem ‚W‘-Magazin enthüllt Miley, dass sie sich noch nicht sicher ist, ob sie sich Nachwuchs wünscht. „Ich bin jetzt 31 und ich weiß immer noch nicht, ob ich Kinder haben will oder nicht“, gibt sie zu.

Die ‚Flowers‘-Interpretin fügt hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass meine Fans in gewisser Weise meine Kinder sind.“ Diese Ansicht teile ihre berühmte Patentante Dolly Parton, die ebenfalls kinderlos ist. „Ich habe Dolly das auch schon sagen hören, weil sie keine Kinder hatte“, erklärt Miley.

Die Chartstürmerin ist derzeit rundum zufrieden mit ihrem Leben und würde nichts daran ändern wollen. „Ich liebe es, eine Erwachsene zu sein. Ich habe die Regel, dass ich weder nach oben noch nach unten schaue. Ich schaue einfach nur und das gibt mir die Klarheit, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, und die Menschen so, wie sie wirklich sind. Ich schaue mich fast jeden Tag im Spiegel an und sage: ‚Ich bin eine Frau‘“, erzählt sie.