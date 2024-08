"Girl You Know It's True Milli-Vanilli-Star Fab Morvan singt seinen Mega-Hit neu ein

Das ehemalige Milli-Vanilli-Mitglied Fab Morvan lässt wieder etwas von sich hören.

SpotOn News | 02.08.2024, 14:30 Uhr

"Girl You Know It's True" zählte zu den größten Hits von Milli Vanilli - wurde jedoch nie von den beiden Bandmitgliedern selbst gesungen. Nun präsentiert Fab Morvan eine Neuauflage des Songs mit seiner eigenen Stimme.

Ende der Achtzigerjahre entwickelte sich das von dem deutschen Musikproduzenten Frank Farian (1941-2024) zusammengestellte Pop-Duo Milli Vanilli zu einem riesigen Erfolg. Mit Songs wie "Girl You Know It's True", "Blame It on the Rain" oder "Girl I'm Gonna Miss You" landeten die beiden Bandmitglieder Fab Morvan (58) und Rob Pilatus (1964-1998) zwischen 1988 und 1990 internationale Mega-Hits, die vor allem in den USA an die Spitzen der Single-Charts stürmten.

Jäher Absturz nach Blitzkarriere

Der Höhenflug der beiden fand jedoch im Jahr 1990 sein jähes Ende, als bekannt wurde, dass die beiden Milli-Vanilli-Frontmänner ihre Hits gar nicht selber eingesungen hatten und bei Live-Auftritten nur zu Playback ihre Lippen bewegten und tanzten. In der Folge wurde Morvan und Pilatus umgehend der Grammy wieder aberkannt, der ihnen im Februar 1990 in der Kategorie "Beste neue Künstler" verliehen worden war.

Während Rob Pilatus den skandalumwitterten Absturz nicht verkraftete und 1998 an einer Überdosis Alkohol und Drogen starb, machte sein Kollege Fab Morvan als Solokünstler weiter, ohne dabei größere Erfolge zu feiern.

Kurioses Comeback mit eigener Stimme

Am heutigen 2. August meldet sich der Künstler jedoch nach langer Zeit bei seinen alten Milli-Vanilli-Fans zurück. Im Gepäck hat er dabei eine brandneue Version von "Girl You Know It's True" – in zeitgemäß aufgepepptem Sound und diesmal endlich mit seiner eigenen Stimme, die sich gar nicht mal so schlecht anhört.

Auf seinem Instagram-Account feierte er sein Comeback mit folgenden Worten: "Es ist nötig, den Kreis zu schließen, um mit deinem Leben weiterzumachen. Ihr werdet endlich spüren, wie es ist, mich diesen Track flippen zu hören." Seinem Statement fügte er noch hinzu: "Es ist nie zu spät".