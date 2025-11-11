Stars Millie Bobby Brown lobt die ‚wunderbare‘ Stranger-Things-Reise

Millie Bobby Brown - The Electric State" Premiere In Madrid - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 09:00 Uhr

Millie Bobby Browns Erfahrung mit ‚Stranger Things‘ war „wunderbar“.

Die 21-jährige Schauspielerin spielt seit 2016 die Rolle der Eleven in der Netflix-Serie, und Millie gibt zu, dass sie eine starke Bindung zu ihrer Figur aufgebaut hat. Sie sagte zu ‚Extra‘: „Es ist unglaublich. Ich meine, es war eine so wunderbare Reise. Es war die Hälfte meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie mein Leben ohne die Serie aussehen würde. Sie hat einen so großen Einfluss auf mich gehabt, und ja, es ist sehr surreal, jetzt hier zu sitzen und über die letzte Staffel zu sprechen. Aber ich bin einfach so gesegnet und dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte.“

Millie hat das Gefühl, dass sie gemeinsam mit ihrer Figur gewachsen ist. Die Schauspielerin sagte: „Sie ist einfach mit mir erwachsen geworden. Wir haben das zusammen begonnen. Ich habe sie mitentwickelt, und sie ist ein Teil von mir geworden – aber nicht, weil ich das bewusst entschieden habe. Es ist einfach … es steckt in mir, weil ich so jung und beeinflussbar war. Ein Teil von ihr wird immer ein Teil von mir bleiben. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Millie gab außerdem einen kleinen Einblick in das Schicksal ihrer Figur in der fünften und letzten Staffel von ‚Stranger Things‘. Die Schauspielerin erklärte, dass diese Staffel Eleven definitiv gefordert habe. Sie sei eindeutig stärker als je zuvor und habe eine viel klarere Meinung sowie eine gefestigtere Sichtweise. Millie „bewundere“ das: „Ich freue mich darauf, dass das Publikum sie stärker sieht – und auf eine menschlichere Weise, weniger wie eine Superheldin.“