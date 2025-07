Film Millie Bobby Brown übernimmt erste Hauptrolle in einer Netflix-Romantikkomödie

Millie Bobby Brown attends The BRIT Awards 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 11:00 Uhr

Die junge Schauspielerin wird erstmals als Hauptdarstellerin einer romantischen Komödie auftreten.

Millie Bobby Brown und Gabriel LaBelle wurden für die neue romantische Komödie ‚Just Picture It‘ gecastet.

Der ‚Stranger Things‘-Star wird gemeinsam mit LaBelle in dem neuen Netflix-Film zu sehen sein, der unter der Regie von Lee Toland Krieger entsteht, dem Filmemacher von ‚Für immer Adaline‘. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ dreht sich der Film um zwei unbeschwerte College-Studenten, die völlig überrascht sind, als ein technischer Fehler auf ihren Handys Fotos zeigt, die sie zehn Jahre in der Zukunft zeigen – als glückliches Ehepaar mit Familie. Doch es gibt einen weiteren Twist: Die beiden haben sich noch gar nicht kennengelernt. Das Drehbuch stammt von Jesse Lasky, einem ehemaligen Gag-Autor der ‚Late Show with David Letterman‘. Krieger – der auch mehrere Folgen der Netflix-Serie ‚You – Du wirst mich lieben‘ inszeniert hat – führt Regie. Brown, die bereits seit Beginn an dem Projekt beteiligt ist, wird damit zum ersten Mal in einer romantischen Komödie mitspielen.

LaBelles Durchbruch gelang ihm in der Rolle des jungen Steven Spielberg in dem halb-autobiografischen Drama ‚Die Fabelmans‘. Letztes Jahr spielte er außerdem Lorne Michaels im Film ‚Saturday Night‘. Im November kehrt Brown für die fünfte und letzte Staffel von ‚Stranger Things‘ zurück auf die Bildschirme, doch sie arbeitet bereits seit Längerem auch an anderen Rollen abseits von ‚Elfie‘. Anfang des Jahres stand sie mit Chris Pratt für den Science-Fiction-Abenteuerfilm ‚The Electric State‘ vor der Kamera. Im vergangenen Jahr spielte sie außerdem in dem Drachen-Fantasyfilm ‚Damsel‘ mit. Die 21-jährige Schauspielerin hat kürzlich auch die Dreharbeiten zu ‚Enola Holmes 3‘ abgeschlossen, in dem sie erneut in die Rolle der jugendlichen Detektivin und Schwester von Sherlock Holmes schlüpft.